日本東京新冠單日新增感染者刷新歷史紀錄

日本東京都9日新冠病毒新增感染者達224人，為歷史新高。在4月16日，日本發布全國緊急事態宣言以後，東京都在4月17日新增感染者達到206人，為過去最高，而在7月9日更新這個數字。

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東京都知事小池百合子9日指出：在過去一周，每天進行核酸檢測的人數大約2500人左右，而9日加上有些地方的集體檢測在內，參加檢測的人數有3000人左右。

東京都最近在夜晚的歡樂街中的牛郎俱樂部等地方集體感染的事例不斷增多，東京都也開始對這些場所進行集體新冠病毒檢測。

小池知事指出：對於與夜間的歡樂街相關的人，採取了以獎勵促進接受檢測的政策，因為檢查的人數增多，陽性率也自然增高。

為了防止第二波的到來，目前東京都將把現有的1000張感染病床，到7月13日，增加到2800張，到7月8日為止，東京都新冠入院者已達444人。

針對日本東京新冠單日新增感染者刷新歷史新高，日本官房長官菅義偉在9日的記者會上指出：我並不考慮這是馬上就要再次發布緊急事態宣言的狀況。

日本對應新冠感染症的經濟再生擔當大臣西村康稔在9日的參議院內閣委員會上，在談及東京都和埼玉縣等感染者處於增加傾向時指出：我認為這是應該以高度的緊迫感加以警戒的狀況。

但是他對再次發布緊急事態宣言持謹慎的態度。

而與東京都臨近的埼玉縣最感染者不斷增多，8日埼玉縣新增新冠感染者激增到48人，為解除緊急事態以後最多。

從整個日本來看，7月3日新增感染者達到250人以後，到7月9日為止，除7月6日以外，每天新增感染者都超過200人。