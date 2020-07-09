法國無視中國警告 將協調歐盟反擊港版國安法

法國當局周三表示不會對中國違反一國兩制坐視不理、準備適當時候採取反擊措施之後，北京周四警告法國“無權干涉內政”，然而法國外長勒德里昂無視中國警告，表示將與歐盟協調反擊港版國安法。

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法國外長勒德里昂周三在法國參議院聽證會上強調，港版國安法與基本法規定的一國兩制已構成“絕裂”，他表示：法國不會袖手旁觀，“我將在適當的時候公布法國政府打算採取的反擊措施”。

星期四，法新社報道說，北京就勒德里昂的表述發出了警告。中國外交部發言人稱，“香港事務純屬中國內政，任何外國無權干涉”。

趙立堅稱：“我們希望有關國家客觀公正看待中國香港國家安全立法，謹言慎行，多做有利於香港繁榮穩定的事”。

不過，周四中午，勒德里昂與西班牙外長龔薩雷茲在巴黎舉行聯合記者會時再次明確法國對香港政策的立場：“在我們看來，港區國安法嚴重撼動了1997年的基本法及‘一國兩制’下的香港自治”。

勒德里昂進一步表示，當司法基礎被動搖，一國兩制的原則也將受到威脅。“再者，前往香港旅遊的法國人也可能成為新法的受害者。”勒德里昂表示法國將會協調歐盟，一道採取措施反擊。

西班牙外長龔薩雷茲也當場表示，不能破壞一國兩制這一遊戲規則，這一系統的維持與日常運作，對我們來說是很重要的。

歐盟委員會主席馮德萊恩和歐洲理事會主席米歇爾6月29日曾對港版國安法的通過表明態度。米歇爾指出，“我們強烈反對這一決定”。馮德萊恩亦稱，“我們對這一問題的立場非常清楚，我們對其非常嚴重的關切“。但與美國、英國、澳大利亞等國比起來，歐盟被指過於保守。