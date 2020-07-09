港府恐嚇民主派立法會初選或有違國安法

香港政制及內地事務局局長曾國衞8日表示，民主派在本星期六、日（11日和12日）舉行初選，可能涉嫌違反選舉條例及香港國安法，一旦干犯屬嚴重罪行，提醒有關人士小心觸犯法例。

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民主派舉行初選，目的彰顯“派內民主”，冀望參選9月立法會選舉的民主派人士，都獲得多數的支持。而民主派今屆選舉的目的，是要贏得35+的立法會議席，成為多數黨，以達到立法會足可監察政府的功能，而非目前建制派把持下的立法會成為政府的護航人和橡皮圖章。

曾國衞接受大公報訪問時表示，近日有不少市民及團體，就民主派初選到選舉管理委員會及選舉事務處投訴，指有關活動懷疑涉及操控及干預選舉；號召參選人當選後全面否決財政預算案，從而癱瘓政府，屬攬炒行為；另票站可能採用去年區議會選舉時的選民名冊，作核對投票人資格之用，並質疑市民參與選舉安排時，提交的個人資料是否受到合理保障等。曾表示，相關部門正就投訴進行調查，一旦發現涉嫌違法，便會轉介至執法部門跟進。

曾國衞的講話指出，他提醒組織活動的人士，選舉條例清楚列明選舉候選人的定義、選舉開支的規限等，除候選人本身及代理人外，其他人士在競選過程中產生選舉開支均屬違法，另條例亦有明確規定禁止在選舉期間進行某些活動等。他又指，組織、策畫及參與初選活動，有可能違反國安法第20條、第22條及第29條，一旦干犯，屬於嚴重罪行。他又呼籲市民參與初選時不要聚集，以免違反禁聚令，增加衞生風險，同時要留意主辦單位對個人資料是否有足夠保障。

事實上，有學者早已指出有鑒國安法的實施，恐怕有人會對民主派初選卻步。中大政治與行政學系高級講師蔡子強指，民主派初選的認受性，主要視乎投票人數及參選人是否認同選舉結果。他認為隨着港區國安法實施，難免會令部分原本打算投票的選民卻步，若果投票人數太少，可能會導致參選者認為初選結果有欠代表性。