港版國安法：羅冠聰向默克爾求援

資料照片：香港眾志創黨主席羅冠聰和秘書長黃之鋒在一次新聞發布會上 2018年8月27日

據德國《時代》周報報道，已逃離香港的民運人士羅冠聰向德國總理默克爾尋求援助。他向《黑森下薩克森彙報》說：“全世界都在注視着香港。親愛的默克爾女士，我們需要您的幫助。”“這是一場意識形態的鬥爭。請您別忘了：您賦予香港的價值，就是您賦予整個民主的價值。”

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港版國安法通過後，羅冠聰逃離了香港。他在臉書上表示，他將繼續他的國際工作，他不想透露自己的下落。此前，羅冠聰和黃之鋒同時退出眾志，眾志隨後解散。但黃之鋒打算留在香港。

另據柏林《每日鏡報》報道，港版國安法也給德國政府帶來壓力。該法第38條已受到其它國家的批評，但迄今為止沒有受到德國的重視。該條款規定，如果非永久居住香港的人在該地區以外違反法規，比如支持民運人士，那麼該法律也有效。

德國一向對中國人權持嚴歷批評態度的綠黨人權發言人瑪格麗特鮑瑟向《每日鏡報》表示，這意味着國安法“威脅到外國人，因此也威脅到香港的德國經濟界人士。”“該條款產生了廣泛影響。”條款“措辭可能故意含糊不清，以使香港民運的國際支持者感到不安並沉默下來。”鮑瑟對德國政府對中國始終唯唯諾諾，到現在還不進行大規模干預，感到不理解。

就第38條，德國外交部只在更新其履行和安全信息時指出，香港特別行政區新安全法開始生效並可能帶來一定風險。在問到新法會給外國人帶來什麼風險時，外交部沒有作出進一步的答覆。