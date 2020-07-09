王毅籲中美關係釋放更多“正能量”

中國外長王毅周四（7月9日）表示，中美關係正面臨自1979年建交以來最嚴重的挑戰，呼籲共同探索和平共處的方式，對外釋放更多“正能量”。

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王毅是在周四齣席中美智庫媒體視訊論壇致辭中做上述表示的，中國外交部官網刊出了他講話的內容。

中美關係在曠日持久的貿易戰中本已緊張，新冠病毒在全球的傳播及北京最近對香港強推的國安法令雙方關係更加惡化。

中國外長在致辭中批評美國的對華政策是基於“一種缺乏事實依據的戰略錯誤判斷”之上，他說，“中國從來無意挑戰或取代美國，無意與美國全面對抗”。

王毅的此番講話之前，美國國務卿蓬佩奧周三在記者會譴責中國對印度的“霸凌”行為。表示中國與不丹新的領土爭端再次證明了北京的“恐嚇”政策，呼籲世界不應坐視中國的霸凌行為，任其為所欲為繼續下去。他講話中特別指出了中國在與印度、越南、不丹及日本領土爭端。

王毅在周四的致辭中表示，作為世界最重要的雙邊關係之一，中美關係有待發出更多積極信息，釋放更多的正能量。雙方關係不能強行脫鉤。彼此不應尋求改造對方，而應共同探索不同制度和文明和平共存之道。

就如何推動走出雙方目前的關係困境、重回正軌王毅提出了三點建議，包括激活和開放所有對話渠道、梳理和商定雙方交往的清單，以及中美聚焦和展開抗疫合作。