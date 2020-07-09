疑似上市公司管理層的士內情慾片網上瘋傳

疑似香港上市高層與女友在的士內的親熱視頻，今早在網絡瘋傳。

兩段分別約2分鐘及3分鐘的情慾的士車內拍攝機短片，今早於網絡上瘋傳，根據蘋果日報報道，令網民驚訝之處，其一是肇事男女於的士內旁若無人之情慾行為，其二是經過網民起底後，男主角疑似是上市公司時代中國的管理層。該報向時代中國查詢回應傳聞，出稿時尚未回覆。

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網上片段顯示（https://www.facebook.com/100028785018559/posts/364487524520745/?d=n），7日晚大約9時15分，一對男女登上的士，女的表示前往西邊街近般鹹道，男的接着前往九龍界限街近書院道。這對男女甫上車20秒即脫下口罩熱吻，接下來男乘客更伸手摸女乘客胸部約40秒，更一度伸手進入女乘客白色貼身上衣之內“遊走”。其後女乘客更俯首停留於男乘客褲襠位置長達40秒。根據車cam時間顯示，整個過程大約4分鐘，由晚上9時15分至19分左右，然後女乘客似乎準備下車，片段亦到此為止。

報道引述連登討論區網民報稱，涉事男乘客疑似是時代中國的CFO，片段男主角容貎與該上市公司CFO出席記者會的照片比較，的確非常相似。

時代中國為香港上市的內房企業，市值接近300億元。