《華爾街日報》報道FBI正在調查流亡美國的中國富商郭文貴的資金來源

郭文貴的推特網頁登着他與前白宮首席顧問班農的合照。（網絡截圖）

《華爾街日報》7月9日引述知情人士消息稱，聯邦調查局(FBI)正在調查流亡美國的中國富商郭文貴，追查其從事媒體事務的資金來源，包括郭文貴與前白宮顧問巴農(Steve Bannon)的合作關係，至於聯邦調查局調查行動的目的為何，目前無法確定。

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消息人士說，FBI的國家安全探員近幾個月來向有關人士詢問了郭文貴活動的信息，包括與他有關聯的一家媒體公司的資金來源，該公司於2018年聘請班農擔任顧問。其中一些知情人士稱，調查已經進行了六個多月，曼哈頓和布魯克林聯邦檢察官辦公室的檢察官也參與了調查。

郭文貴委任的律師表示，到目前為止，聯邦調查局都不曾與郭文貴接洽過，不管是郭文貴本人或同事，都沒有接過聯邦調查局針對任何事情的聯繫。

2014年，被中國官方指控多項罪名的郭文貴流亡美國，通過YouTube和Twitter等網絡工具進行“政治爆料”，一再發布讓北京難堪的政商勾結內幕。特朗普政府團隊中，主張對中國採取強硬立場的鷹派人士，2017年起開始支持郭文貴。

巴農的發言人答覆媒體詢問時說：“巴農與手下相關人員，都不曾因為任何事情而被聯邦調查局接觸，更何況是報導當中的傳聞。”知情人士形容，巴農與郭文貴並肩作戰，聯手對抗中國共產黨，兩人也創立媒體科技訊息平台，穿透中國防火牆，直接發送訊息給中國人民以及世界各地民眾。