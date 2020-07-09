首爾市長樸元淳遺體被找到 警方初步判定自殺

韓國首爾市長樸元淳9日下午與女兒通話後失聯，警方獲報後展開約7小時搜索，在北嶽山一帶尋獲樸元淳遺體，初步判定為自殺， 警方正着手調查確切死因及來龍去脈。

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路透社援引韓國警方向媒體表示，沒有任何跡象顯示樸元淳是他殺而死。

《中央社》援引韓聯社報導，樸元淳的女兒在韓國時間9日下午5時17分左右因父親失聯報警，警方獲報後從最後發現樸元淳身影的北嶽山一帶開始進行搜索，10日凌晨零時20分左右在通稱北大門的肅靖門附近發現成上吊姿態的樸元淳遺體，初步判斷為自殺。

樸元淳遺體將送往首爾大學醫院，警方將着手調查樸元淳的死因及事發經過。

首爾市政府在9日上午10時40分許發出公告，表示樸元淳因“不得已原因”取消當日所有行程，市府表示，樸元淳是以身體不適為由請假。

根據監視器畫面，一身深色裝扮的樸元淳9日上午10時44分左右離開位於鍾路區的市長官邸，之後約在10時53分左右被成均館大學後門卧龍公園的監視器捕捉到身影。

據報導，樸元淳離開官邸前，留下類似遺書的文字，但警方未證實是否真為遺書。 樸元淳外出的裝扮看似要去登山，平常就有登山習慣的樸元淳，在2011年曾花49天縱走多座山脈連接而成的白頭大幹，過程中下定決心出戰首爾市長補選。

警方共出動770多名人力、6台裝有夜間熱感應器的無人機、9隻搜救犬，花費約7小時才找到樸元淳遺體。

樸元淳下午傳出失聯消息後，媒體報導，樸元淳的前秘書A某8日晚間才剛向警方指控樸元淳利用職務對她性騷擾，並表示“還有很多受害者”。 A某表示因害怕樸元淳，所以一直不敢聲張，但她日前辭職並前往精神科接受治療，過程中下定決心向警方說出這件事。 警方尚未確定A某陳述是否屬實，也無法確定樸元淳是否知道自己遭告發，是否因此輕生。不過，因嫌疑人已死亡，檢方將以“無公訴權”由，就此案進行不起訴處分。