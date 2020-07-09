香港衰運連連繼惡法實施後新冠病毒第三波爆發

香港衛生防護中心公布，香港7日新增14例新冠肺炎確診病例，其中9例為本地個案，當中5例感染源不明，而且還出現首起安養院疫情，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，香港已經出現第三波爆發。她並形容，香港疫情差不多已經失守了。到了昨天（8日），疫情繼續擴大，截止8日下午衞生防護中心錄得24宗確診，當中19宗屬本地感染，另有4宗初步確診。據悉今日下午4時後，本港再多8宗確診，其中4宗是本地感染。

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此外，在衛生防護中心公布上述數字之後，晚上再新增至少2宗初步確診個案，均是爆疫的慈雲山港泰護老院的院友，已送瑪麗醫院治療。

香港至少已有10家中小學校恐爆發疫情而自行決定停課，儘管當局並未發出停課指引；而有食肆亦較政府的指引更為嚴謹，宣布關門清潔三天至一個星期，而政府則仍在猶豫是否考慮收緊限聚令。

而8日下午4時前錄得的本地感染確診個案中，慈雲山港泰護老院感染群組佔8宗個案，包括4名院友及4名員工，群組累計增至9人中招，衞生防護中心仍然未弄清是院友、家屬抑或職員“播毒”，但發現港泰職員集中住在附近的慈華里5號、萬年戲院大廈、高美樓及彩福邨彩歡樓，已安排他們接受檢疫。

另外，再多6人與油麻地新發茶餐廳或坪石邨彬記粥面飲食有關，累計“茶餐廳群組”增至12名患者，當中1名患者於鰂魚涌華蘭中心百佳旗下的超市Food Le Parc壽司檔工作。群組患者同樣主要居於東九龍，2名患者居彩輝邨彩華樓；黃大仙竹園南邨、鑽石山鳳德邨碧鳳樓各1名患者。另外1人居葵芳邨葵喜樓。

其餘5宗本地個案源頭不明，包括一名於病毒潛伏期間去過兩間酒店的男拔家長。另有5宗為輸入個案，目前全港累計增至1,324宗。而今天19宗本地個案里，只有4名患者並非居於東九龍。

甚受大陸旅客喜愛光顧的澳洲牛奶公司決定較政府更前一步，由今天9日起暫停營業兩星期，直到本月23日才重新啟市，以保障食客及員工安全。至於有員工家屬染上新冠狀病毒的將軍澳彩明邨“譚仔雲南米線”，晚上在官方Facebook發表聲明，決定即時關閉該分店，停業3天全面消毒。

香港超級市場百佳表示，涉事的Food Le Parc8日起暫停營業3天，並會為壽司櫃位及全店再次徹底清潔和消毒所有設備、工作設施和地面。店內所有未預先包裝的新鮮食品已即時棄掉。該店所有原有的員工將根據政府指引在家隔離14天。

而由於第三波疫情的爆發下，有部分個案涉及學生、教職員或學生家人染疫，至少已有10家中小學自行決定關校停課；而演藝學院亦有一名學生確診。