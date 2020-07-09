馬克龍定案：巴黎聖母院尖塔將按原樣重建

被燒毀的巴黎聖母院尖塔將按原樣重建。在大火席捲教堂15個月之後，法國總統馬克龍周四做出抉擇，定於2024年恢復巴黎聖母院昔日風采。

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法新社消息，愛麗舍宮周四晚發出公告稱，在國家遺產和建築委員會（CNPA）召集當選委員及專家舉行會議後，馬克龍批准了總建築師菲利普·維倫紐夫（Philippe Villeneuve）提出的聖母院尖塔修復計畫，該計畫主張按原樣重建在大火中燒毀的尖塔並修復教堂內部。

在聖母院火災發生後，馬克龍曾提出為聖母院修建現代風格的尖塔的設想，馬克龍的提議激發許多建築師的奇思妙想，甚至有建築師提出玻璃尖塔構想。

建築師維倫紐夫則一直堅持以19世紀Viollet-le-Duc的哥特式風格重建尖塔，他表示，他的方案可以保證尖塔在馬克龍所希望5年內完成重建。

法國國家遺產和建築委員會經4小時的討論會議一致批准了上述方案。

此前，法國新任文化部長巴舍洛表示，被燒毀的巴黎聖母院尖塔按原樣重建已經取得“廣泛共識”。

巴黎聖母院在去年4月15日遭遇大火，整體建築損毀嚴重，大部分頂部被燒毀，塔尖在大火中倒塌。馬克龍表示希望用5年時間重建巴黎聖母院，在2024年使聖母院恢復昔日光彩，以迎接當年巴黎奧運。