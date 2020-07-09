709五周年王全璋自辯詞網絡公開：所有冤假錯案必須被平反

本周四是2015年“709大抓捕”5周年，作為當事人之一，中國著名維權律師王全璋案件的自辯詞部分內容於近日流傳網絡，內容包括他被捕至關押受審的經過。王全璋認為，當局在一審和二審的程序有嚴重違法，形容當局將執業律師正常執業過程，視作顛覆國家政權是駭人聽聞。

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據香港電台報道，王全璋的自辯詞中列舉出其被失蹤和被捕期間的遭遇，包括經歷10多次審訊，認為當局多次違反法律原則，例如自己在“建三江拘留所事件”，已因“擾亂公共場所秩序”被訓誡，但天津警方調查涉嫌顛覆國家政權時，仍將事件列為他的罪行之一。

王全璋提到，被關押期間，遇到多類型的冤假錯案受害者，情況令人傷感，希望這些案件獲平反，中國的憲法和法律能保障人民最低的自由和權利。他寫道，“中國律師和人權捍衛者沒有更高的要求，不是要星星和月亮，只是需要陽光、空氣和水，只是希望這些司法者能遵守他們制定和公開宣揚、竭力鼓吹的法律；只是希望中國憲法和法律上人民的最低的自由和最低的權能得到真正的保障。”

自辯詞稱，“那些冤假錯案的製造者們，一方面宣稱把權力關進制度的籠子，一方面又把致力於將權力關進籠子的人關進權力的籠子；一方面宣稱讓人民在案件中感受到公平正義，一方面又竭盡一切可能掩蓋真相，秘密審判；一方面不得不更正一些冤假錯案，一方面又在肆無忌憚地製造新的冤假錯案；一方面聲稱以人民為中心，一方面又把人民排除在司法的核心進程之外；那些把人民掛在嘴上、踩在腳下的人，有一天終會發現：把人權律師、人權捍衛者打倒，這個社會並不會因此而更穩定，有一天終會發現：你們也是人，你們也需要人權，也需要人權律師。”

文章稱，“我在被羈押期間遇到了更多類型的冤假錯案的受害者，這些人許多是曾經信奉悶聲發大財，對人權、對冤假錯案不聞不問的企業家、億萬富翁、香港商人；也有一些‘指定居所監視居住遭遇痛苦審訊’的受害者（過去叫雙規，現在叫留置），包括政法委書記、市長、區委書記、國務院的幹部甚至公安局長，這些人曾經是權力機器的一部分，似乎永遠不會想到自己會成為權力機器的目標，他們的遭遇既充滿諷刺，又令人感傷。”

王全璋強調，未有透過成立境外公司支持法輪功的案件，亦沒有收取美國民主基金會的資助。他質疑調查他案件的警員，涉及徇私枉法、侮辱和迫供等。他還向支持者表達謝意，並稱，“在漫長的近五年的歲月裡，我的案件得到了全球持續而強烈的關注和聲援，那些人權團體、律師組織、國際政要、自由媒體、廣大網友們，感謝你們一路相助。”

王全璋表示，“願每一個中國人能夠免於冤假錯案的降臨，免於權力機器任意的蹂躪，免於政治和司法巧立名目的迫害...願個案公正、個體自由和個人的尊嚴降臨中國。 ”