訪問主要內容
中國
法國
港澳台
視頻
欄目檢索
中國/社會/自然災害

中國南方洪澇已造成3385萬人次受災 141人死亡失蹤

發表時間：

7月8日遭遇大水的武漢
7月8日遭遇大水的武漢 © 路透社圖片
作者： 弗林
1 分鐘

據中國應急管理部官方微博消息顯示，截至當地時間7月10日14時，今年以來洪澇災害造成浙江、安徽、江西、湖北、湖南等27省(區、市)3385萬人次受災，141人死亡失蹤。

廣告

中新社在當天引述應急管理部介紹指，截至7月10日14時，今年以來洪澇災害造成浙江、安徽、江西、湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、四川、貴州等27省(區、市)3385萬人次受災，141人死亡失蹤，195.8萬人次緊急轉移安置，81.5萬人次需緊急生活救助；2.3萬間房屋倒塌，26.9萬間不同程度損壞；農作物受災面積2983千公頃；直接經濟損失695.9億元。與近5年同期均值相比，洪澇災害受災人次、因災死亡失蹤人數、倒塌房屋數量和直接經濟損失分別下降17%、50%、75%和23%。​​​​

下載法廣應用程序跟蹤國際時事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw
頁面未找到

您嘗試訪問的內容不存在或不再可用。