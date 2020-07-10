中國南方洪澇已造成3385萬人次受災 141人死亡失蹤

據中國應急管理部官方微博消息顯示，截至當地時間7月10日14時，今年以來洪澇災害造成浙江、安徽、江西、湖北、湖南等27省(區、市)3385萬人次受災，141人死亡失蹤。

廣告 繼續瀏覽後續

中新社在當天引述應急管理部介紹指，截至7月10日14時，今年以來洪澇災害造成浙江、安徽、江西、湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、四川、貴州等27省(區、市)3385萬人次受災，141人死亡失蹤，195.8萬人次緊急轉移安置，81.5萬人次需緊急生活救助；2.3萬間房屋倒塌，26.9萬間不同程度損壞；農作物受災面積2983千公頃；直接經濟損失695.9億元。與近5年同期均值相比，洪澇災害受災人次、因災死亡失蹤人數、倒塌房屋數量和直接經濟損失分別下降17%、50%、75%和23%。​​​​