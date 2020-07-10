借鑒伊朗經驗：中國國有銀行正籌備應對美國制裁

路透社7月9日引述來自五家中國國有金融機構的消息人士稱，中國的國有銀行正在修改應急計畫，或借鑒伊朗經驗，應對美國立法制裁實施香港國安法的官員以及為其提供服務的銀行。其中提到在香港出現擠兌的可能性。

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路透引述兩位消息人士表示，在中國銀行和中國工商銀行”的最壞情境預測下，銀行正在考慮美元的來源被切斷或者無法進行美元清算的可能性。

香港世強律師事務所專門研究“制裁和反洗錢”的律師唐寧凱(Nick Turner)表示，這項法案中的一些舉措，可以解讀為阻止一家銀行，通過美國的機構，進行一些美元交易清算，但與美國國會其他的制裁法案不同，該法案沒有具體的條款授權這樣做，”

路透社引述第三位消息人士稱，中國農業銀行正在考慮的“較溫和情境”預測中，包括，銀行將需要設法解決“被美國列入黑名單的客戶”的問題，特別是那些面臨突然失去“流動性”的客戶。

其中一位消息人士稱，中國銀行的最壞情境預測還設想，如果客戶擔心其美元儲備耗盡，中國銀行香港分行，可能會出現擠兌。該消息人士還透露，中國銀行也在研究伊朗銀行的經驗。自1979年伊斯蘭革命以來，伊朗的銀行不時受到美國制裁的打擊。

美國參眾兩院通過了一項針對“破壞香港自治官員”的法案，其中可能連帶制裁向這些人提供服務的銀行。中國多家銀行正在籌備應對計畫，可能借鑒伊朗的經驗。

該法案將在特朗普簽署後生效。屆時遭到制裁的銀行或金融機構，可能面臨被切斷美元來源和無法用美元清算的困境。美元是國際支付和央行儲備的主要全球貨幣。

由於該計畫的保密性，幾位消息人士都拒絕透露姓名。中國銀行，工商銀行和農業銀行，都沒有立即回復置評請求。