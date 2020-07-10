台灣成為港人移民首選台港服務交流辦9日接700多查詢求助

國安法陰影下，港人移民首選之地是台灣。

根據外交政策（Foreign Policy）對香港進行的一次民調顯示，國安法利刃下的港人移民潮似已醞釀之中，港人大多數以台灣作為下一個安居之所的首選。在此同時，台灣蔡英文總統提出的“香港人道援助關懷行動專案”所成立台港服務交流辦公室，從7月1日正式運作至昨日第九天，已接獲700多個電話與電郵求助，查詢包括移民、定居、投資、就學等事宜。陸委會相信，查詢急增與港版國安法實施有關，政府會持續觀察以調配資源。

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外交政策的報道指出，國安法實施前後，香港人移民已成為熱門的話題，但港人所講的移民潮到底有多認真？一旦移民，何去何從？

外交政策為此而進行了一項 Survey Sampling International（Dynata）網上民調，在6月22日至26日之內，一共有890個香港市民接受這次民調。這次民調與香港民意研究所最近所做的港人身份認同所採用的人口統計學樣本基本相符。

問卷明確問到港人到底對移民問題有多認真。結果發現有大約五成受訪者正認真正地考慮移民，而在這群認真考慮移民的港人當中，他們被問到會選擇那個目的地。調查結果顯示，有大約三成（最多人）選取台灣，其次是加拿大、澳洲、中國大陸、英國、日本、新加坡和美國。

報道指出，有12%的受訪者，選取中國大陸作為移民首選，他們大多數都是年紀老邁而且認同香港親共的政黨。

成為最多港人移民首選的台灣，台港服務交流辦公室從7月1日正式運作至昨日第九天，已接獲700多個電話與電郵查詢和求助。

蔡英文5月指示因應港版國安法，台灣會向港人提供必要協助，台港策進會旗下台港服務交流辦公室本月1日正式營運，專線電話（02）2700-3199、2397-1088。台港交流辦設主任、副主任各一人，提供港人來台就學、就業、投資創業、移民定居等諮詢；同時在兼顧國家安全前提下，處理港人人道援助及關懷事宜。

辦公室營運首日就接獲超過180通電話與郵件，從台灣或香港打來的都有，多數是一般諮詢，包括投資移民、開放入境資格與來台就業等，也有詢問有關政治援助的《香港澳門關係條例》第18條。陸委會又表示，赴港台人或台商若遭遇問題，也可向台駐港辦事處設置的24小時緊急電話：61439012尋求協助；台灣駐澳門辦事處急難救助電話為853-66872557。

此外，港版國安法施行細則公布後，台灣派駐香港政府官員的人身安全令人堪憂，也有許多在港台人對安全感到疑慮。蔡英文已指示國安團隊及相關部門，此事若對台灣造成傷害或有不合理現象，會考慮採取反制措施。

對於台灣人、公務員赴港風險提高，是否限制規範會增加？行政院發言人丁怡銘上午出席行政院會會後記者會受訪時表示，公務員赴港本來就有內部規定，港版國安法訂定後，相關赴港的提醒、指導或是限制規範，會再與陸委會進行必要討論。

丁怡銘並提到，台港服務交流辦公室已經成立，會以個案方式處理，讓在台港人都受到某程度協助，政府不會公布協助內容，否則會影響到需要幫助的港人生活。