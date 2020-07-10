哈薩克斯坦否認更致命病毒傳播 指中國報“假新聞”

哈薩克斯坦周五否認中國大使館的說法，即一種比2019新冠病毒（Covid-19）更致命的新病毒正在中亞這個國家的多個地區傳播。法新社消息，世界衛生組織周五就此表示，正在釐清哈薩克近期肺炎案例與2019新型冠狀病毒疾病的關聯，雖然預計許多肺炎病例將被診斷為2019冠狀病毒疾病，但目前保持“開放態度”。

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中國駐哈薩克斯坦大使館近日發出公告，提醒在當地的中國公民防範不明肺炎，聲稱據哈薩克斯坦傳媒報道，上半年當地不明肺炎已導致1772人死亡，僅6月就有628人死亡，其中包括中國公民，死亡率遠高於新冠肺炎。不過哈薩克斯坦予以否認，指中國傳媒的報道“是假新聞”。

世界衛生組織周五表示，正在“密切關注”哈薩克斯坦的疫情，並“與當局合作進行調查”。世衛組織（WHO）突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）周五在日內瓦舉行的線上記者會表示，關於哈薩克斯坦出現的肺炎病例，世衛正在關注檢測作法和品質，以確保檢測結果正確。

萊恩說明，世衛正與哈薩克斯坦政府合作，包括檢視病例影像，將以確定這些肺炎病例是否與2019冠狀病毒疾病存在關聯。他進一步表示，儘管世衛預計哈薩克斯坦的許多肺炎病例將被診斷為2019冠狀病毒病例，但目前持開放態度。

哈薩克斯坦上周再次啟動限制措施，以應對冠狀病毒病例激增。截至到周五，哈薩克斯坦累計確診感染57,747例，264例死亡。不過，哈薩克斯坦與其中亞鄰國一樣，被指隱瞞疫情的規模。