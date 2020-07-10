國際反擊港版國安法一覽

北京強加的港版國際法在抗議聲中施行，就目前而言，已有數個國家已經採取了初步措施或者準備採取反擊措施，北京則警告這是”干涉內政“。

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澳大利亞

澳大利亞總理莫里斯周四宣布，將把大約一萬名生活在澳大利亞的香港人的護照延長五年，”五年之後，將可變成常駐居民“。

澳大利亞同時宣布，“鑒於香港發生了根本性的變化“，澳大利亞決定中止與香港之間的引渡條約。

澳大利亞外交部同時向生活在香港的僑民發出警告，他們將冒着被中國當局任意拘押的風險，因為港版國安法解釋幅度非常寬泛。

英國

倫敦決定兌現歷史承諾，增加三百萬港人的居英權，並為這些港人最終獲得英國公民權鋪路。

英國政府為此將改變英國海外護照的使用條件使其更有利於港人，使得持有這一護照者以及他們的家人可以在英國生活、工作，經過一段時間後可以加入英國國籍。

法國

法國外交部長勒德里昂周三宣布，法國準備在”適當時機“公布針對港版國安法的反擊措施，法國外長並未說明更多細節，但他補充說，法國可能會與其他歐盟成員國協調行動。

美國

美國國會7月2日通過『香港自治法』，該法規定，將對實施港版國安法的香港及中國大陸高官進行制裁，同時將對資助實施這一法律的金融機構進行制裁。

美國這一法律目前在等待特朗普總統簽字。特朗普簽字後將正式生效。

加拿大

加拿大7月3日宣布中止與香港的引渡法，同時中止向香港出口敏感的軍事物資。

台灣

台灣總統蔡英文周二警告，如果北京強加的港版國安法有損台灣，台灣將通過法案予以反擊。