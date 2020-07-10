德國就港版國安法召見中國大使

被批評在港版國安法一事上態度曖昧的德國當局開始行動。根據法新社報道，德國外交部周五“邀請”中國駐柏林大使到外交部就香港問題“談話”。

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目前尚無更具體的細節披露出來，據報道，與中國大使談話的是負責外交的國務秘書。就北京強加香港一部國家安全法一事，德國外交部事後表示，“德國政府與歐盟夥伴一道，已多次表達過嚴重關切。”

北京上周取代香港通過港區國安法，此法對準的目標是“顛覆國家政權”、“分裂國家”，“恐怖活動”以及“勾結外國勢力”，被視為是香港1997年回歸中國以來北京採取的最極端最激烈的做法。法條一出，引起國際社會抗議，普遍認為這一國安法專為報復去年香港爆發的大規模反送中運動而設置。

美國、英國，澳大利亞、加拿大隨後採取具體的反擊措施，但歐洲聯盟的態度被指太過溫和，尤其歐盟輪值主席國德國的態度受到本國輿論和歐洲輿論的批評，也讓香港人感到失望。有批評指，德國與中國一直存在着密切的經濟關係，德國因商業利益不願大聲譴責中國

根據德國之聲報道，德國外長卡倫鮑爾日前在美國與歐盟合辦的論壇上，在主持人直接問到德國是否會給香港政治難民提供庇護時，這位外長有意避開話題。關於中國人權問題，這位外長解釋：“雖然德國可能不是一直都是說話最大聲的一個，但是在幕後跟中國討論人權。”

周五德國外交部“邀請”中國大使就香港問題，雖然具體細節沒有公開，有分析人士稱，德國政府召見中國大使，應被視為柏林在香港國安法問題上開始向北京發出信號。

法國外長勒德里昂周三表示，法國準備在適當時機採取措施反擊港版國安法，在遭到中方抗議後，法國外長無視中方反應，周四再次明確態度，將聯合歐盟，一起採取措施，反擊港版國安法。

英國《金融時報》周四報道稱，法國和德國正推動歐盟採取措施，以就北京實施香港國安法作出回應，包括促使歐盟禁止向香港出口催淚彈及橡膠子彈等警用裝備、為逃避迫害的香港政治活動人士提供長期庇護，以及為更多香港學生提供獎學金等。