法國漢學家白夏及其他國際學者聯合在法國世界報發表文章，呼籲“法國和歐盟必須加大對中國人權律師的支持”。

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法國世界報周五在論壇版面刊出法國國家科研中心終身主任研究員、漢學家白夏、國際人權服務（ISHR）亞洲項目經理Raphaël Viana David等人聯合署名的文章，呼籲“法國和歐盟必須加大對中國人權律師的支持”。

文章寫道，維權運動誕生於農民工孫志剛去世的2003年。從1989年民主運動的鎮壓中汲取了教訓的律師們，幫助農民、工人、受到政權迫害的城市居民們，在憲法和條約的基礎上，在法庭上捍衛自己的權利。律師們意識到建立組織會有風險，因此在互聯網上組成了非正式的網絡，濫權的受害者們毫不猶豫地求助於他們。

很快，當局就開始騷擾參與該運動的律師，撤銷他們的執照或者是綁架他們。但是，對他們的鎮壓達到頂峰，是在習近平上台之後。 對於習近平來說，黨必須控制整個社會，並禁止任何自治運動的出現。 2013年起，通過對新公民運動的創始人許志勇律師定罪，習近平發起了針對公民社會的進攻，並於2015年7月9日對維權律師發起了大逮捕行動。隨後，儘管形式有所變化，但當局對中國人權律師的鎮壓規模並未改變。

文章繼續寫道，律師和維權人士在記錄中國侵犯人權的行為中起着至關重要的作用。多虧了他們，我們才能在國際舞台上揭露這些行為。 面對對他們鎮壓的範圍之大程度之深，國際社會必須加倍努力。

文章呼籲，法國必須或者是與歐洲夥伴一起，在聯合國的框架下，加強對人權律師們的支持。 在安全的地方會見，提供資金支持或觀察審判。除了公開聲明，歐洲外交官還可以使用“歐盟人權捍衛者指導方針”中詳述的各種措施來為中國人權律師提供支持。