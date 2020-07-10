波音提前完成“阿帕奇”與“支奴干”直升機交付 印度抗中實力增強

波音印度分公司周五推文證實，22架AH-64E“阿帕奇”武裝直升機和15架CH-47F“支奴干”重型運輸直升機交付印度空軍的任務已經完成。中印邊境緊張後，印度曾要求波音提早交付採購的武器。

廣告 繼續瀏覽後續

《中央社》消息，在印度獲得“阿帕奇”武裝直升機和“支奴干”重型運輸直升機後，印度軍方在高海拔地區的攻擊能力和運輸能力將大為增強，有助於印度對抗中國在邊境的軍事部署。

消息稱，波音印度分公司周五推文說，很高興與印度空軍成為合作夥伴，“我們很高興完成了交付印度22架AH-64E“阿帕奇”武裝直升機和15架CH-47F“支奴干”重型運輸直升機的任務”。

由於阿帕奇直升機是目前世界上攻擊火力最強大的全天候攻擊直升機之一，且擁有在山區作戰的戰績；而“支奴干”重型運輸直升機可在高海拔地區運輸部隊和裝備，印度在取得這些軍事直升機後，更強化應付中印邊境的突髮狀況的能力，並取得武力優勢。

印度國防部是在2015年9月批准採購22架“阿帕奇”武裝直升機及15架“支奴干”重型運輸直升機，總金額約30億美元，主要是用來回應中國和巴基斯坦不斷擴充武裝實力以及未來可能同時與中國和巴基斯坦雙線作戰的需求。

印度與中國5月初爆發兩軍在拉達克與錫金衝突後，雙方持續在拉達克對峙迄今，並於6月15日發生衝突，造成20名印度軍人死亡，中印關係陷入緊張，印度政府隨即要求各武器系統供應商提早交付已採購的武器裝備。

波音公司響應印度總理莫迪推動的“來印度製造”（Make in India）政策，特別與印度的合作夥伴，建造阿帕奇直升機的部分機身，並與印度塔塔集團（Tata）合資在海得拉巴（Hyderabad）設立合資公司塔塔波音公司（Tata Boeing），製造阿帕奇的完整機身。

波音印度分公司在聲明中提到，波音在今年3月把最後5架“支奴干”重型運輸直升機移交給印度空軍，並在周五把最後5架阿帕奇直升機移交給印度空軍。

此外，波音正以“超級大黃蜂”（F/A-18）戰鬥機積極爭取印度空軍高達180億美元的114架戰機訂單，並承諾“在印度製造”。