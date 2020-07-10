特朗普：美中關係嚴重受損 暫不考慮第二階段貿易協議

美國總統特朗普周五在談到新冠病毒危機時表示，美國與中國的關係已“嚴重受損”，特朗普稱，目前不考慮美中第二階段貿易協議。

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法新社消息，特朗普周五搭乘“空軍一號”總統專機前往佛羅里達州時，隨行記者問及美中第二階段貿易協議的可能性。特朗普表示，“我現在不考慮這件事”。特朗普還表示，“說實話，我腦子裡有很多其他的想法”。

特朗普再次指責中國沒有阻止新冠病毒流行。特朗普說，“中國原本可以制止新冠病毒的流行，但中國並沒有這樣做”。特朗普表示說：“（美國）與中國的關係受到了嚴重損壞。”

法新社稱，2019年底在中國首發的新冠病毒疫情大大加劇了華盛頓和北京之間的緊張關係。特朗普政府指責中國當局沒有及時向世界通告疫情，中國對新冠病毒大流行負有責任。

美中於今年1月中旬達成第一階段貿易協議，隨後爆發新冠肺炎大流行，外界一直對美中第一階段貿易協議的落實有所質疑。根據該協議條款，美國承諾推遲進一步提高關稅，而中國承諾在兩年內將購買美國產品的數量與2017年相比增加2000億美元。

儘管特朗普6月下旬時仍堅稱，美中貿易協議“完好無損”，但媒體引述中國海關總署報導，美中籤署第一階段貿易協議迄今，中國今年頭五個月採購美國產品僅達全年預定目標的19%左右。