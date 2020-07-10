美國副國務卿訪日與日本外長等舉行會談

日本外務大臣茂木敏充，日本時間10日上午與來日本訪問的美國副國務卿、朝鮮政策特別代表比根在東京舉行了會談。這是日本首次接受由於新冠病毒感染擴大而拒絕入境國的高官訪日，這次訪問，是在徹底貫徹預防感染對策的前提下實現的，日本希望以比根的此次來訪為新的模式，重啟停滯的外交。

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在日本政府的要求下，比根在美國出境和入境日本時都進行了新冠病毒聚合酶鍵反應（PCR）檢測，但是作為外交特例，沒有要求比根隔離。

兩人見面時沒有握手，坐在可以保持一定距離的較大的長桌兩旁舉行了會談。

兩人圍繞朝鮮的核與導彈開發、中國在香港實施涉港《國安法》及中國的軍事動向等交換了意見，確認將在朝鮮問題和中國問題上加強合作。

茂木指出：在新型冠狀病毒感染症擴大和安全保障環境的變化之中，適應時代的要求，深化日美同盟是很重要的，希望與美國共同努力。

茂木在會談上強調日美攜手，維持與強化自由開放的印度太平洋，比根回應說：美日同盟是日美關係的基石，應盡全力呵護。

鑒於美國總統特朗普建議在8月底於美國召開七國集團峰會，比根說：歡迎安倍總理8月末訪美。

比根還與防衛大臣河野太郎舉行了會談。河野說明了日本放棄部署導彈攔截系統“陸基宙斯盾系統”一事，並就中國最近在東海及釣魚島周圍的動向交換了意見。比根還與國家安全保障局長北村滋等舉行了會談。

比根在結束對韓國的訪問後，9日抵達日本，與外務事務次官秋葉剛男共用晚餐並舉行會談。