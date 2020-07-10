美國會通過香港自治法中資銀行已有被拒美元交易最壞打算

香港自治法案由於得到美國國會參眾兩院的一致通過，特朗普總統毫無否決權力，目前只欠他簽署成法。由於該法案除了懲罰剝奪港人自治的官員之後，還將針對與上述官員有生意往來的銀行和金融機構，根據路透社報道，中國的國企銀行如中國銀行和中國工商銀行等已有最壞打算，將面對無美元交易的窘境，而中國農業銀行正研究如何處理被法案制裁的客戶。

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報道引述了來自5間國有金融機構的消息來源指出，有關應變方案是銀行自發制定。

根據報道，國有銀行亦正制定被禁用美元的後備方案，中行和工行假設在最壞情況下，會被切斷美元供應或失去獲得美元結算的機會，其中中行曾沙盤推演當客戶擔心香港分行擠兌美元，該行會出現什麼狀況。而農行正就可能被美國列入“黑名單”的客戶制定解決方案。消息源亦向路透社表示，銀行界正參考伊朗同業經驗。

消息人士表示，銀行是自發研究預備方案，“我們為最差的情況作打算，因不知道未來會發生什麼事。”

中國四大銀行分別為中國銀行、中國工商銀行、中國建設銀行及中國農業銀行，截至2019年，四大銀行共有約1兆的美元債務。中國人民銀行及中國銀行保險監督管理委員會目前未有回覆媒體查詢。

香港自治法案制裁對象是中方官員和機構，制裁方法決定權在美國總統，特朗普政府修改後的香港自治法案，規定只會在中方官員受到制裁後，銀行知情下與相關官員或機構交易，才會連帶制裁銀行。

此外，野村發表報告指，總統一旦簽署香港自治法，或引發港元聯滙問題。報告表示，香港自治法將賦予美國國務卿和美國財政部長90日時間，列出涉嫌違反中英聯合聲明和香港基本法的外國人和金融機構，並於最多17個月內對其採取制裁措施。

當中最嚴厲的制裁，是美國可以“禁止任何受美國管轄的外滙交易”，限制香港銀行使用美元的反制措施，以回應對港區國安法的不滿。野村指一旦發出這項禁令，後果相當嚴重，甚或有機會嚴重影響全球金融體系，並增加中美針鋒相對的風險。如果牽連到香港的大多數銀行禁止使用美元交易和結算，更或引發市場對港元與美元掛鉤可持續性的質疑，不利於特朗普連任。

但野村明言，不認為在可預見的將來，聯滙機制會被打破，但仍將為增加的負風險做好準備。至於未來幾個月，由於中港美緊張局勢仍可能持續，故預期港元利率將持輕微下跌。