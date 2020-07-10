英國批准李嘉誠投資10億英鎊打造“香港城”

李嘉誠的和黃集團斥資10億英鎊打造的Convoys Wharf畫家筆下一景。

英國首相約翰遜早前宣布為大約300萬的香港BN(O)護照持有人提供取得公民身份途徑，移民英國遂成為熱門話題之際，長實和黃系創辦人李嘉誠也計畫在英國打造大型房地產項目。長實旗下和記黃埔地產位於英國的超級房地產項目Convoys Wharf上月獲得英國政府通過，預期投資額約10億英鎊，第一期興建約456個單位。

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近年來與北京似乎“越行越遠”的李嘉誠，去年曾經希望政府當局對反修例運動中抗爭的年輕人“網開一面”，從而遭到香港親共建制派的攻擊，左派工聯會會長吳秋北更曾經轉髮指其是“曱甴王”的圖片。曱甴（蟑螂）是親共陣營泛指抗爭青年的貶詞。而北京早在2015年似乎已經對這位曾經是中南海座上賓的香港首富放棄幻想，黨媒人民日報更發表社評表示，“與其挽留不如目送李嘉誠離開”。

中國對英國為300萬港人提供居英權一事，多次表達強烈不滿，外交部發言人趙立堅最近更冷諷英國一下子接待如此多的港人，有否詢問國人的意見。然而，李嘉誠對投資英國打造一個外界視為是“香港城”的興頭並未因此而消退。

根據Convoys Wharf官網顯示，和黃於2008年購入有關地段，該地段曾是德普特福德（Deptford）心臟地帶，前身為造船廠，現為16.6公頃廢棄棕地（廢棄或曾污染的工業用地），和黃的重建方案，將令有關地段地再次在德普特福德中扮演中心角色。

Convoys Wharf項目位於倫敦泰晤士河附近，鄰近還有新世界的Greenwich、及新鴻基地產的Millharbour Quarter，港資房產林立，猶如一個港資社區。根據壹周刊的報道，在香港1980年代移民潮期間，李嘉誠和及新世界發展創辦人鄭裕彤看準時機，提前到加拿大發展地產項目“萬博豪園”，對象為移民加國的港人，更於中環設置售樓處，未知是次的Convoys Wharf是否亦以港人為目標。

Convoys Wharf地盤面積約174.24萬平方呎，相等於近9個維多利亞公園，預計可提供3500個單位，其中2000個會以市價出售，數百個會按英國政府要求，以較市價低的價錢，或是共享房產的方式提供給英國公民。除了住宅單位，和記黃埔亦計畫興建酒店、餐廳、商場、辦公室及碼頭。

對處於中美交惡夾縫之中的李嘉誠，根據彭博新聞的一篇文章指出，李已經越來越難同時令中西感到滿意，他的商業帝國成為國際企業能否駕馭新冷戰的試驗品。

文章指出，李嘉誠事業橫跨中西，雖然和香港及大陸有密切聯繫，但旗下最大公司長和收入80%以上都是來自海外能源、基礎建設、電訊和港口等敏感行業。港大經濟及工商管理學院副教授嚴正認為，李嘉誠嘗試達致微妙平衡，不希望西方國家認為他和中國有密切聯繫。

然而彭博的文章認為，這種平衡近年被打破，以色列及澳洲先後拒絕長和參與當地基建，而自中國國家主席習近平於2013年上任後，李嘉誠和大陸掌權者的關係似乎已經減弱，中國官媒更因為他將長和註冊地由香港轉到開曼群島，質疑他對中國是否忠誠。去年香港爆發反修例示威，李嘉誠先以“黃台之瓜，何堪再摘”回應，其後又表示希望年輕人能體諒大局，執政者亦都能對未來主人翁網開一面，也再次引起官媒的憤怒，但香港的民主支持者卻因為李嘉誠可能與他們站在同一陣線，而去長和旗下店鋪消費。