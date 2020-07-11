世界人口日：古特雷斯警告新冠疫情對婦女女童影響尤其嚴重

周六全球在疫情之下迎來“世界人口日”。聯合國秘書長古特雷斯在致辭中警告，新冠疫情對婦女和女童的影響尤其嚴重，“如果封鎖措施持續六個月且保健服務因此中斷，中低收入國家將有4700萬婦女無法獲得現代避孕藥具，從而使700萬人意外懷孕。預計還會出現大約3100萬起性別暴力案件。”

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古特雷斯表示，“每年都有數百萬女童因有害習俗而受到身心傷害”，聯合國人口基金最近發布的《2020年世界人口狀況》報告顯示，“今年將有400多萬女童遭到生殖器切割，1200萬女童被迫結婚。疫情造成的封鎖將使情況進一步惡化。”

古特雷斯表示，“幾十年的經驗和研究表明，只要採取自下而上的方式，消除具有性別偏見的規範和態度，就可以實現變革。”國際社會已經承諾“確保到2030年普及性健康和生殖健康服務，消除未得到滿足的避孕需求，並結束一切形式的暴力侵害婦女和女童行為”，這一領域的進展決不能因疫情而付諸東流。

人口基金執行主任卡內姆強調，女性有權決定自己“是否懷孕，以及懷孕的時間和頻次”。該項權利在1994年開羅國際人口與發展會議上得到確認，然而儘管世界在過去的25年間取得了顯著進展，但實現開羅會議的承諾仍然任重道遠，仍然有太多的女性無法充分享有屬於她們的權利。

卡內姆表示，“全球有超過2億婦女或是女童想要推遲或避免懷孕卻無法實現”，這迫使一些女性轉而尋求不安全的地下流產，使女童因遭到羞辱而失學，甚至面臨生命危險，卡內姆強調必須立即採取行動，“這事關人類的未來。”

人口基金駐印度代表瑪塔維爾（Argentina Matavel）表示，重男輕女等行為表明，“女性甚至在出生前就面臨歧視”，系統性的權力侵犯在女性的一生之中持續不斷，這既阻礙了女性充分實現潛能，也使社會蒙受損失。