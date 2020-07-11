中國病毒專家揭露 北京早知新冠疫情人傳人

世衛組織兩名專家前往中國調查新冠病毒起源之際，中國逃亡美國的病毒學家閻麗夢向美國媒體揭露中國政府掩蓋新冠疫情。

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閻麗夢是香港大學公共衛生學院傳染病研究中心的病毒和免疫學專家。她於7月10日接受美國福克斯新聞採訪時表示，她在去年年底得知武漢出現新冠病毒後，按照她的主管、世衛組織專家潘烈文(Leo Poon)的要求，開始調查來自中國大陸的類似於薩斯的病例。

12月31日，她經過在中國疾控中心工作的友人證實，中國當時已經發現病毒人傳人的情形。但是中國政府不允許任何人公布相關消息，當日她向主管發出警報時，遭受到壓力的主管“只是點點頭”。一月16日，她再次向主管報告時，後者警告他“不要作聲，小心”，還警告她不要觸碰紅線，否則“我們會有麻煩，我們會消失。”

在武漢疫情爆發的一段時間，北京當局一直不承認存在人傳人，直到1月20日，疫情已經嚴重失控，當局才要求“嚴控嚴防”，但疫情已呈蔓延之勢，並隨着大規模人口流動，向中國其他地區和向世界傳播。

閻麗夢稱她之所以下決心來到美國，是因為抱着向世人通報真相，讓更多人倖免於新冠病毒的信念。她也清楚，如果在中國或者香港披露真相，她會面臨被失蹤的命運。

閻麗夢在訪談中表示，她於今年4月28日抵達美國，離境僅僅幾小時，中國公安就追到她青島老家，威脅家人。她當時想說服丈夫一起逃亡，但沒有成功，現在，她擔心自己和家人的安全。

香港大學對福克斯新聞說，閻麗夢博士已不再是該校工作人員。中國駐美使館發言人則稱，不認識閻麗夢其人。