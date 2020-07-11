佛羅里達州疫情反彈 奧蘭多迪士尼遊樂園重新開放

美國佛羅里達州奧蘭多迪士尼世界遊樂園在關閉了四個月之後，部分重新開放。而在美國新冠病毒疫情嚴重的佛羅里達州，過去24小時, 有188人死於新冠肺炎，較上一日增加一倍。美國累計超過321萬人確診。

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周六在新冠病毒疫情依然嚴峻情況下，佛羅里達州迪士尼樂園周六在奧蘭多部分開放。法新社形容，數百人在迪士尼開放的遊戲前大排長龍，迪士尼要求所有人預定門票，以控制園內人流。7月的門票已經預訂一空。

而在美國新冠病毒疫情嚴重的佛羅里達州，過去24小時 有188人死於新冠肺炎，較上日多出1倍。

衛生專家表示，全美新冠病毒單日死亡人數下跌兩三個月後，隨着佛羅里達州和得州的確診病例急升，預期死亡病例會上升。得克薩斯州，亞利桑那和南卡羅萊納等疫情嚴重的州，新增確診病例數周前開始激增，近日死亡人數也開始攀升。

據專家指出，美國死於新冠病毒的人數從3月中每日20多人增至3月底的數百人，到4月急升至每日數千人。大部分在紐約，新澤西和東北部其他州。死亡病例大幅上升，是因為病毒在人口稠密地區爆發，並快速波及護老院及其他地方的高危群組。目前疫情轉到南部和西部州，確診病例急升。美國累計超過13萬人死於疫情。

美國約翰霍普金斯大學的統計，美國至今有超過321萬人確診新型肺炎，13萬4千多人死亡。

美國傳染病專家福奇說，美國正面臨非常嚴重的問題，目前大概40%到45%的確診病例並沒有出現病徵，病毒通過無癥狀人群傳染， 使隔離和追蹤在過去數月內明顯變得複雜。