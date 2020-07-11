俠女葉釗穎 郝海東的另一半

郝海東葉釗穎夫婦，一個曾經的亞洲第一前鋒，一個世界羽壇一姐，離開中國，公開反共，為何？六四31周年日，郝海東宣讀建立新中國宣言，在他一旁微笑地看着他發表演講的妻子葉釗穎呢，僅僅是夫唱婦隨？

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一直以來，更多地是聽到郝海東的錚錚之音，6月24日，葉釗穎開通推特，支持丈夫，表白心跡，字字句句，擲地有聲，原來，這位赫赫有名的羽壇名將對中共的反感其來有自，絕非一時異想天開，有網民發現：“原來葉釗穎是俠女!”

郝海東決定與中共決裂，容易嗎？葉釗穎發推說，郝海東宣讀反共宣言前那天，她一言不發坐在沙發上。她“知道他面臨重大決定。面對那麼樣大的抉擇，面對這麼大的一個邪惡的綁架14億人的體制的政黨、政權的壓力。思考一晚。第二天寫好了遺囑，告訴郝衛東，你想做什麼，你就放心大膽做去吧!”

葉釗穎曾經是全球羽壇一號種子，她為什麼能與郝海東一道走上反共之路？她在一則推文解釋：“我和丈夫郝海東本可以加入共產黨體制，成為體制內的人。但我們最終選擇不加入，因為這是一種扼殺人良知的體制。”她還說，“我很小就強烈反感共產黨!知道它一直在說謊言! 禍國殃民!”

有報道曾提到，2000年奧運會，葉釗穎進入羽毛球決賽，冠軍在望的時候，被領導動員讓球，讓她傷透了心! 看來，事情沒那麼簡單：“進了國家隊，體育界一片黑暗。上樑不正，下樑歪，是體制問題”。“我每次奪得冠軍後，黨組織總是要求我，面對媒體要首先感謝黨。我很反感。”

“我的天賦和勤奮換來了我的輝煌，跟你共產黨沒有一毛錢關係! 共黨就是如此厚顏無恥的搶奪別人的成功!” 許多人對她在巔峰期退了下來大惑不解，她解釋：“所以我在狀態高峰時退役，不願繼續做替共黨塗脂抹粉的工具!”

她還在這篇推文下配發一張圖片，上面寫着：“愛國不等於愛黨，中共不等於中國”

她說：“中國人不是生來就是共產黨的奴隸，為啥不能有尊嚴的生活在地球上呢？國內很多人和我有同樣的反共理念，但是他們不敢在國內大聲疾呼。那就讓我來替你們發聲吧：打倒共產黨!”

兩人當年結婚，在中國傳為佳話，葉釗穎近日發推則說，“反共的大義理念，使我與郝海東相知、相戀，走到一起。”“在反共的大義行列中，我們會手牽手，往前走，到永遠。”“說句笑話：共產黨是我倆的媒人!” 郝海東轉髮妻子的推：“謝謝你，小葉!”

北京強行推出港版國安法，香港一片肅殺氣氛，郝海東7月1日在YouTube向敢於反抗的港人表達“深深的敬意”，他說，“消滅中共，是正義的需要。”他說：“未來自由、文明、法制的國際社會一定沒有共產黨的位置!”“羽壇小葉”7月3號發聲：“寧為自由魂，不做共黨奴!......香港人只有繼續為自己發聲抗共，才能贏得世界正義力量的關注。跟共黨比誰命長! 已退無可退，抗共到底。苟活不如有尊嚴的抗爭。也許共黨會奪走我們的生命，但共黨永遠不可能奪走我們自由的意志!”

有網友讚歎：“才女，球打得好，還有思想，還有勇氣，不簡單!” “新時代，真女性!”