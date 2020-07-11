方方：今天之後的武漢，似乎還有一周的雨要下

我惟有努力寫作，用更好的作品來回報所有的朋友，也用我最好的生活狀態讓關愛我的朋友們放心。——方方

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今天之後的武漢，似乎還有一周的雨要下

文／方方

（來自二湘的十一維空間）

今天的武漢，又是晴天。不過，今天之後，似乎還有一周的雨要下。

很多朋友發來信息，詢問武漢是否安全，也詢問我是否無恙。真的讓人感動。

網上有些視頻，顯示武漢到處積水，馬路淹沒，地下通道和地鐵站都無法通行。朋友們都擔心着。實事求是地說，幾年前武漢的確一下大雨就淹得厲害。

但近幾年通過強力治理，排水能力大大提升。儘管今年的雨大水多，積水情況卻並不算嚴重。好些以往必淹的道路，都沒多少積水。人們看到的那些視頻，替武漢人不安，實際大多不是今年的。今年的武漢大街看不到“海”。即便雨勢最大時，會有積水，但雨勢一小，水即刻就退。下水系統的改造，效果很明顯。

武漢人每到夏天都有去江湖看水的習慣。今年長江的水位真是很高，江灘已然淹沒，湖泊也都水滿。前晚看到湯遜湖附近的橋面已然積水，小車均不敢行。

只是昨天太陽一出，水也迅速下落。我住的地方，地勢略高，前幾年更大的雨，也沒有淹到我們這裡。所以，我也沒有搬家。只是這裡蚊子太多，無法與鄰居們在露天下喝茶聊天。

多年來，我們都習慣了夏季長江水位升高的信息。也很清楚知道，武漢的安全，應能確保。1998年的大水，武漢都沒事。二十多年過去了，防洪硬件已今非昔比，今年的武漢應對洪水，應該更沒有問題。

所不同的是，武漢周邊城鎮以及鄰省，水災以及垮塌情況似較嚴重。或許以前也嚴重，但沒有抖音和微信，大家看不到。現在有了這些快捷的傳播渠道，人們得以看到四處淹沒的村莊和田園，實在很讓人揪心。說起來，治理是門大學問，無論對鄉村或是城鎮，如果只會做足表面文章，而忽略深層次的東西，災難的巴掌還是打到自己臉上。武漢以往走過一條彎路，現在這條彎路似乎其他城鎮也在複製。

在家看書，沒怎麼上網，又聽到有人說我被處理了或是我正瑟瑟發抖之類，造謠成癖者，甚至說我在搬家，對我的懲罰，會如同誰誰誰。這些蠢貨，對我污名化了這麼久，所說的哪一條是真的？大別墅？六套房子？貪污公款？現今靠編謠言對我攻擊，大概也割不了多少韭菜了吧？我早就說過多次，我從來不怕被人舉報（有幾個在背後當黑手操縱的同行應該很怕吧？）。我更希望相關部門把那些舉報我的內容，每一條都細查一番。

不查還有人會相信謠言，查了才知道他們是怎樣在胡說八道。我甚至很高興那些舉報。看上去他們舉報的是我，實際上他們舉報的是自己。因為他們相當於告訴監察部門：他們舉報我的每一件事都是自己瞎編的。他們為了詆毀我，一直用謊言在玩弄這些部門。

看到極左勢力和環繞他們身邊的腦殘粉，天天氣極敗壞的樣子，天天打探方方有沒有被處理，還有人想通過湖北的關係來運作。見他們如此急吼吼的樣子，硬像是電視連續劇的懸念始終沒給他們解扣。等着唄。但是我得承認，你們還是贏了，因為幾個月過去了，沒有任何人再提追責。今天我順便提一下：不追責是不可能的！不追責也是犯罪行為。

不得不說，極左勢力真的強大，而且頑強。眼前他們拉開的架式，有如背水一戰。其實，也不必這麼全體上陣虛張聲嚇死人的樣子啦。極左勢力其實就是中國身上一個膿瘡，一長多年，現在越發堅實罷了。疫情期間，這膿瘡自己開始穿頭，膿流不止。

我本以為疫情過後這些膿就該流完了的，沒料到一直流到現在，還不停止，可見膿瘡之大。膿腥攤得一地，沒人衝洗，臭氣衝天，反倒是從中生長出一條條全新的”蛆塊鏈“。唉，原以為能看到寸草不生的景觀，豈不料竟是粉蛆四橫的現場。

對了，又收到讀者們的鮮花和禮物。非常感謝。特別感謝南開大學的老師和同學，感謝你們的支持和關愛。此外，有熱心的朋友聽說我患有糖尿病，給我送去血糖監測儀，委託我的鄰居轉交給我。真是受之有愧。我惟有努力寫作，用更好的作品來回報所有的朋友，也用我最好的生活狀態讓關愛我的朋友們放心。

~the end~

作者簡介：

方方：原名汪芳，祖籍江西彭澤，生於江蘇南京，現居武漢，中國當代女作家，代表作《水在時間之下》《萬箭穿心》《風景》，最新長篇《是無等等》，新浪微博“方方”。