聯合國2020年全球野生物種犯罪報告

聯合國藥物和犯罪問題辦公室（ONUDC）周五公布了其最新的全球野生物種犯罪報告，這一機構上一次發布同類報告是在2016年。穿山甲的現狀是2020年報告的主要看點之一。

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據本台RFI法廣今天2020年7月11日周六的法文報道，聯合國藥物和犯罪問題辦公室這一報告中所提到的好消息和壞消息里，包括在穿山甲被懷疑為冠狀病毒Coronavirus感染人類的中間宿主之際，非法販運穿山甲鱗片的活動激增。

這一在經過歷時四年資料收集後所形成聯合國報告，正面提到了象牙和犀牛角的非法交易減少。多國禁止象牙貿易的決定似乎對上述非法交易的降溫做出了貢獻。數據顯示，在2016年至2018年間，象牙和犀牛角的非法交易收入分別在每年4億美元左右和2億多美元。

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聯合國藥物和犯罪問題辦公室（ONUDC）的打擊環境犯罪問題女專家Julie VIOLLAZ在接受本台RFI法廣記者Jeanne採訪時解釋說，大象和犀牛自2015年以來，因象牙價格行情的下跌，遭盜獵的數量減少了。一切似乎最終指向一個正在收縮中的市場。中國在2017年底關閉了它的象牙合法交易市場。泰國也做出了禁止象牙交易，甚至擁有象牙製品的立法。

聯合國機構的數據還顯示，2005年至2017年所繳獲的1260多批非洲象牙中，90%的目的地是中國和東南亞。中國過去曾是非洲象牙的最大市場，如今則已被其亞洲鄰國取代。

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聯合國報告提到的負面問題則是，盜獵人和走私犯很快就適應了新情況，把目標轉向其它物種。

犯罪分子的新目標

穿山甲就處於這種情況，在亞洲，穿山甲鱗片可被用於傳統醫學入藥。它遭亞洲民眾的過度捕獵，如今則尤其是在非洲遭到獵殺，特別是尼日利亞和剛果民主共和國。

針對穿山甲的非法貿易問題，聯合國報告特別提到了中國。報告認為，從長期來看，中國是穿山甲非法販運的主要目的地。鄰國越南則是主要中轉國。中國南方有多座城市遭點名，被認為是穿山甲非法販運路線上的重要環節。

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在2014年至2018年間，查獲的穿山甲鱗片數量增長了十倍，相當於近37萬隻穿山甲遭捕殺。聯合國報告指出，穿山甲毋庸置疑，如今是全球非法交易量最大的野生哺乳動物。

聯合國藥物和犯罪問題辦公室ONUDC在其最新報告中特別提醒，在當前Covid-19瘟疫大流行的背景下，讓穿山甲這一小型哺乳動物在其自然環境中生活的重要性。

報告最後指出，野生物種犯罪正朝網絡轉移。非法交易正越來越多地通過社交網絡平台和加密軟件展開。違法分子總是領先一步。

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