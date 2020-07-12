三峽水庫超出警戒水位5.50米 長江在武漢已成懸河？

7月10日，武漢武昌江灘的黃花磯上觀江亭已只剩下頂蓋。

因長時段持續暴雨，加之三峽水庫、洞庭湖泄洪，下游鄱陽湖頂托倒灌，三峽庫區下游的武漢關水位目前已達自有水文記載以來第四高水位。漢口武漢關，長江水面明顯高於沿江大道，但是，處於武漢上方的三峽水庫因水位嚴重超出警戒水位，或繼續加大泄洪量。有人疾呼，長江在武漢幾成懸河，情形十分嚴峻。

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中國媒體『每日經濟新聞』引述長江委水文局水情預報處專家，受暴雨影響，長江上游進入三峽水庫流量增加，且可能遭遇新一輪大洪水，截至11日20時，水位已達150.50米，超過警戒水位5.50米。根據防洪調度，12日起可能加大出庫流量，達到每秒3.9萬立方米，這個流量應在72小時後抵達武漢江段，形成洪峰高水位。

根據中國媒體早先報道，6月29日，三峽水庫水位已接近147米，超過警戒水位兩米，且為預防一號大洪水來襲，當局決定首度開閘泄洪，泄洪量曾達致每秒35000立方米以上，對長江中下游形成巨大防洪壓力。據報道，為減緩下游壓力，三峽水庫從7月6日8時起，將每秒35300立方米流量逐漸調降，至7月11日8時，降至每秒22000立方米。據『每日經濟新聞』引述長江委水文局水情預報處專家，三峽減少出庫流量後，武漢關水位10日水位，比前一天只上漲0.09米。

現在因為暴雨持續，洪水來襲，三峽水位已達150.50米，超過警戒水位5.50米，當局可能決定加大泄洪流量，增至每秒3.9萬立方米。這將對對中下游防洪構成巨大壓力，

中國官媒央視報道，截至7月12日中午13時，長江水文網數據顯示，長江武漢段漢口站水位達到28.7米，達到有水位記載歷史以來第四高位，部分路段江水已高過城市主幹道。

長江日報12日也報道，未來2到3天，洪峰將抵達並通過武漢。該報引述長江委水文局預測，九江、湖口站7月13日洪峰水位分別在23.00米、22.65米左右，漢口，大通站7月14日洪峰水位將分別在29.00米、16.30米左右，本輪洪水沿江主要控制站點洪峰水位，均將位於歷史前列。

遭遇新冠疫情重創的湖北省這次又成為重災區，已於9日將防汛三級提升為二級，湖北目前已知已有902萬人受災。湖北首府武漢的情形也十分嚴重，根據湖北當地媒體報道，7月11日，長江漢口站水位到達28.38米，這一水位已超過2016年最高水位，成為有水文記載以來歷史第五高水位。

關於三峽大壩的調節功能，中國網絡有許多議論，鳳凰網水災專題報道後面有南寧網民表示：“沒有三峽的話，下游早就一片澤國了。正是有個三峽大壩才能調節洪峰。進的多，出的少，給下游降低壓力。”但一位署名湖北網友的反駁：“腦癱了，只知道修水庫，你們根本就是在謀殺。把填掉的河流湖泊還回來就沒有洪水了。看看以前的洞庭湖和鄱陽湖面積，水深吧。更別說其他河流湖泊了。”還有一位浙江嘉興網友稱：“大壩放水下游受害，不放上游受害”

長江流域其他地區的情形也不樂觀，7月12日下午，長江南京下關站水位10.00米，超警戒水位1.3米，距離歷史最高值10.22米只剩0.22米，江蘇省防汛指揮中心表示，這是長江南京下關站水位自三峽蓄水以來首次破10!

江西的情形也十分緊急，7月10日，鄱陽湖水位突破1998年歷史極值22.52米，目前仍在上漲，江西防汛宣布“進入戰時狀態”。九江段水位持續上漲，江西省九江市柴桑區江州鎮防汛指揮部12日發布通知，因長江九江段水位已超出警戒線3米且持續上漲，下令分批轉移江州鎮居民。

根據中國國家防總消息，截至7月12日中午12時，今年以來洪澇災害造成江西、安徽、湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、四川等27省市自治區3789萬人次受災，141人死亡失蹤。224.6萬人次緊急轉移安置，125.8萬人次需緊急生活救助。

中共領導人習近平也於12日發聲，表示防汛形勢十分嚴峻，指示盡最大努力保障人民群眾生命財產安全。