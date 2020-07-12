德國經濟部長為德中經貿關係做了辯護

7月8日，德國總理默克爾在歐洲議會發表講話，談到香港用詞很模糊。

據德新社報道，德國經濟部長阿爾特邁爾為德中經貿關係做了辯護。他警告人們不要因中國在香港的行為而要求帶來經濟後果。

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這位基民盟籍政治家向《法蘭克福彙報》表示，“包括歐盟在內的西方國際社會的政策一向是如此，即國際貿易關係不能僅僅根據一個國家的民主程度來確定。”“我們從來沒有這樣做過，即便是在布蘭特和菲舍爾時代。” 近日來，因港版國安法和香港動蕩局勢，德國對華政策受到多方批評。

阿爾特邁爾進一步指出：“保護和遵守人權是德國政府最為重視的事。”“我們也向中國明確說明了這一點。我堅信，像中國這樣的國家，只有在保證法治和基本原則的基礎上，才能在經濟上長期取得成功。”

德國政府於周五“邀請”中國大使吳懇到德國外交部談話。根據外交部的消息，國務秘書伯格在此再次向中方闡明了德國的立場。德國政府和歐盟夥伴對中國的新安全法會破壞香港的廣泛自治權並對司法獨立和法治產生負面影響一再表示擔憂。《南德意志報》此前曾對此進行過報道。

自民黨對德國政府在中國面前唯唯諾諾提出了批評。自民黨聯邦議會黨團副主席特勒批評說：“德國政府最為重視人權的說法根本不可信。對新的安全法的堅決回應在哪裡呢？香港公民的避難前景在哪裡呢？”而且還應該與台灣進行對話。

阿爾特邁爾宣布，將就港版國安法和在香港作業的德國企業進行會談。“我們必須幫助確保這些公司及其僱員，不論其國籍如何，都不會受到威脅。”

阿爾特邁爾再次拒絕了在沒有中方參與的情況下擴大德國移動網絡的要求。他說，“我們不會將華為排除在5G網絡之外。只有在國家安全受到有根有據的威脅時，才會將其排除在外。”