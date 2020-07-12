港媒：許章潤周日早上已獲釋回家 在家休息

香港電台和《南華早報》7月12日報導指，曾多次公開針砭時政的清華大學法學院教授許章潤在被警方帶走一星期後，在當天早上獲釋回家。他的朋友指，許章潤正在家中休息，情況安好。

廣告 繼續瀏覽後續

據報導，周一早上，有十多輛警車駛至許章潤居住的住所外，20多人其後進入寓所將他帶走。據他的朋友耿瀟男透露，他因被控“嫖娼”遭到拘留，耿瀟男稱自己與許章潤的妻子和學生交談過。她指出，“這只是他們用來對付那些他們想令其噤聲的人的卑劣中傷。”她介紹稱，“許章潤早就預料到這一天。”她介紹稱，“他家前門上一直掛着一個裝有衣服和牙刷的包，這樣當他們把他帶走的時候，他就不會沒有換洗衣服了。”

香港電台的報導指，許章潤被帶走後，他的太太收到警方電話，指其丈夫因涉嫌在四川“嫖娼”被帶走。許章潤太太於周二接獲公安通知，指其丈夫可以在周日回家。她和丈夫的學生商量後，決定待許章潤獲釋後才公布其他消息，儘可能減少對他的麻煩，並確保丈夫順利回家。

《南華早報》周日援引許章潤朋友王斌（Wang Bin）的話指，“據我所知，許在早上大約7點半左右到家，他洗了澡後正在休息”。他介紹稱，“他狀態不錯，我想他自己會在稍後詳細介紹”。該報未能聯繫到許本人以作置評，他所居住的北京昌平區的警察表示對此案不知情。

報導引述中國人民大學政治系教授張鳴的話說，“我曾預測許會在一周內得到釋放，因為知識分子群體已經不構成威脅”。他指出，“真正可以造成最大傷害的是紅二代，如任志強”。他認為，由於當局對許章潤“嫖娼”的指控缺乏可信性，公眾也不相信許會這樣做，所以如此追究下去非常困難。他表示，圍繞許章潤的事件還是充滿不確定性，“任何事情都能發生”。

許章潤出生於安徽省廬江縣，是西南政法學院學士、中國政法大學碩士和墨爾本大學法學院博士。他在回國後於清華大學法學院教書20年，並曾於2005年被官方機構中國法學會評選為“全國十大傑出青年法學家”之一。2018年7月，許章潤在網路發表“我們當下的恐懼與期待”一文，批評中國現行政治與社會方向以及領導人的倒退趨勢，當中提及取消國家主席任期制的影響。2019年3月，清華大學暫停許章潤的一切教學職務和學術工作、禁止上課招生，並且啟動調查程序。

今年1月新冠肺炎疫情在湖北武漢暴發後，許章潤於5月21日發表文章《世界文明大洋上的中國孤舟——全球體系背景下新冠疫情的政治觀與文明論》，分析了中國在疫情下暴露的種種問題，呼籲制度改革。近日，BBC中文網引述許章潤的友人指，逮捕事件可能和他6月底在美國出版《戊戌六章》一書有關。這本書收集了許章潤過去3年發表的10篇文章，文章質疑了中共政權的合法性。