港版國安法：德國外長呼籲歐盟採取統一立場

據德新社報道，德國外交部長馬斯呼籲歐盟統一對中國港版國安法的立場。他敦促歐盟國家團結一致：如果沒有共同立場，歐盟將在中美之間的衝突中受到碾壓。

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周一，歐盟外長會議將舉行。為此，德國外長馬斯周日敦促歐洲就受到爭議的香港安全法採取統一立場。他向德國編輯部網表示，“我已經為此努力，讓我們將迅速討論該法律對我們與香港和中國的關係將帶來的影響。”周一外長會議上，將得出初步建議。馬斯強調說：“我堅信，只有當我們作為歐盟團結一致，用一個聲音發言時，我們才能在和中國交往時取得成就。”否則將很不利於歐洲人。歐洲首先必須避免在美中之間的強權競爭中受到碾壓。馬斯宣布，將對港版安全法的效果進行詳細審查。現在的首要問題是，中國是否遵守了國際義務。周五，德國外交部向中國駐柏林大使吳懇表示了對國安法的憂慮。

綠黨聯邦議會黨團主席格林埃卡特批評德國政府對中國的猶豫行為。她向《周日圖片報》表示：“我不明白，我們在如此嚴峻的形勢下，怎麼會擁有如此沉默的總理。”

經濟部長阿爾特邁爾周六則警告人們，不要因中國政府在香港的行為而要求帶來經濟後果。他向《法蘭克福彙報》表示，包括歐盟在內的西方國際社會一直認為，國際貿易關係不能僅僅根據一個國家的民主程度來決定。儘管為人權發聲非常重要，但是人們也必須認識到，世界上很多人"並不總是和我們有着相同的觀念"，因此旨在促進穩定、減少衝突的國際合作與貿易就凸顯其重要性。

阿爾特邁爾還強調說，保護和遵守人權是德國政府的第一要務。德方也向中國說明了這一點。