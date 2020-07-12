英媒：面書谷歌推特等科企最終或被香港封鎖

香港國安法在7月1日開始實施之後，美國跨國科網企業如面書（Facebook）、推特（Twitter）以及谷歌（Google）等，已立即暫時拒絕向港府提交用戶的資訊，以便對新法作出評估，但根據金融時報分析，這些科企現在只是權宜之計，難以免除法律責任，在香港前景難以預測下，或可能會將伺服器撤出香港，但最終可能是網站在香港被封鎖。

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至於美國另一科技巨頭蘋果電腦表示，他們也在評估在香港的新法下，是否需要重新調整客戶資料保密政策。該公司在官網上指出，在美國與香港所簽署的一項協議下，港府如申請索取香港蘋果用戶的資料，之前必須得到美國司法部的審核和批准。

金融時報表示，雖然面書、推特、谷歌、Zoom以及微軟旗下的領英（LinkedIn）都“暫停”處理政府請求，但這些科企必須判斷還有多少迴旋餘地。報道引述香港資深大律師黃宇逸認為，暫停處理不能免除企業的法律責任，因為這不是合法解釋，只是公司政策。

報道又引述Pinsent Masons律師事務所駐香港合夥人Paul Haswell表示，作為香港企業，互聯網服務供應商會比外國科技公司更難拒絕請求，他預測，科網巨頭可能會將伺服器移出香港，但最終其網站可能會被封鎖。報道稱，谷歌、亞馬遜網絡服務（Amazon Web Services）和微軟都在香港設有數據中心，推特和面書則沒有本地數據中心。

根據港區國安法如企業拒絕警方要求刪除社交媒體帖子，警方可沒收其存放信息的香港伺服器；如果伺服器在海外，警方亦可要求連接香港與其他地區互聯網的互聯網供應商（ISP）阻止訪問涉案網站。

金融時報報道指，過去香港警方也曾向科網企業索取資料協助查案，企業可以公開披露宗數，例如面書去年接到384個請求，並滿足了將近一半。但根據港區國安法，科網公司日後可能被禁止透露任何信息。

報道指，現時未有任何科技巨企表達對香港業務前景的看法。雖然面書和微軟在香港設有辦事處，不過兩家企業在亞洲其他地方，例如新加坡亦有辦事處，如有必要亦可將業務轉移。而很多互聯網公司雖在香港亦設辦事處，但沒有一家是以香港為地區總部，再者，根據營銷機構We Are Social數據，對於領英、推特和面書而言，香港市場亦僅佔全球用戶總數不到0.3%。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑告訴明報，港區國安法覆蓋非港人，但科技公司同時需遵守其他海外國家法例，包括歐盟《一般資料保護規範》等，如何權衡需要時間消化處理。方保僑又稱，數據中心運作模式更像“層層疊”，雲服務商租用數據中心處理兼儲存客戶資料，如何提取資料更是難題。