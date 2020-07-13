中國南方暴雨不停 長江洪訊加險

中國6月以來持續暴雨，多地水患，而新一波暴雨又將到來。中國水利部表示，長江洪峰將在未來2到3天通過武漢、漢口、九江、大通江段，沿江主要控制站的洪峰水位都將達到歷史高點。

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據中央社今天報道稱，中國南方暴雨又一波，長江洪水範圍大時間久。中國6月以來持續暴雨，多地水患，而新一波暴雨又將到來。

該報道綜合中國大陸媒體消息，根據中國國家氣候中心統計，入汛以來，截至7月10日，中國南方共出現15次大範圍強降雨。從6月2日至7月12日6時，中央氣象台連續40天發布暴雨預警，成為2007年開展暴雨預警業務以來歷時最長的一次。中國多地日均雨量也突破歷史高峰，6月1日至7月9日，湖北、安徽、江蘇、貴州、浙江、重慶、湖南、江西、上海、廣西、四川等省市共計85站累計降水量超過年降水量的一半。

不少人將這次長江汛情與1998年長江洪水相比，12日鄱陽湖水位超越1998年洪水，突破有水文紀錄以來的歷史高峰。中國氣象報社引述中國國家氣候中心副研究員翟建青表示，6月27日至7月9日，中國南方區域性暴雨綜合強度為1961年來第5強，仍沒達到1998年強度，但與1998年洪水相比，這次南方暴雨具有持續時間長、影響範圍廣等特點。

7月11日至12日，主雨帶階段性北移，進入短暫間歇期，但另一波雨勢即將到來。根據中國中央氣象台預報，13日至16日，主雨帶又將南落至長江中下游地區。在此期間，主要強降雨區域會出現在長江中下游地區，重慶東部、貴州北部、湖北、湖南北部、江西北部、安徽中南部、江蘇南部、上海、浙江北部等地的部分地區還將有大到暴雨，局部地區大暴雨。

據該報道，南方各地水患受災仍未回復正常，新一波雨勢又將與4至7日強降雨高度重合。中國中央氣象台首席預報員馬學款說，需要關注降水的疊加影響，長江中上游地區的明顯降水，會對目前水位已達高位的江河庫湖帶來威脅。