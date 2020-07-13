中國實施港區國安法 瑞典支持法德考慮“反制措施”

瑞典政府7月13日表示，支持法國與德國推動就中國實施“港區國安法”表示將會有行動，但沒有做具體說明怎麼。瑞典加入了丹麥、荷蘭等國家的行列，共促歐洲聯盟考慮反制北京的措施。7月13日，觀察者網發表一篇題為“瑞典意欲插手香港問題，跟隨德法鼓動歐盟採取反制措施” 的文章，文章批評瑞典也想在香港問題上“插一腳”。德國外交部7月10日在柏林約見了中國駐德國大使吳懇，向他表達了對港版國安法的憂慮。外交部長馬斯主張歐盟儘快進行磋商，明確國安法對歐盟對中國和香港的關係產生何種影響。他說面對中國，歐盟必須"團結一致用一個聲音說話"。

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路透社報導，儘管面臨國際反對，中國全國人民代表大會常務委員會仍於6月30日通過“香港特別行政區維護國家安全法”。歐盟已如多數西方國家，譴責中方這項決定，但未明確威脅將予以反制。

瑞典外長安·林德（Ann Linde）在比利時布魯塞爾的歐盟外長會議上表示：“我支持由德國和法國提出的一系列行動方案，因為我們需要對香港發生的事做一些反應，”

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）上月已警告，如果北京縮減對香港自由的保證，將面臨“非常負面的後果“。

歐盟官員拒絕細談提案措施。但2名歐盟外交官表示，內容還不到正式制裁中國這個歐盟的第2大貿易夥伴，而是把歐盟的出口禁令擴大至可能用於虐待或警方鎮壓行動的裝備，例如帶刺警棍或橡膠子彈；讓香港維權人士在歐盟享有長期難民身分；支持香港學生有更多機會赴歐就學等。

法新社記者還表示，反制措施還沒有涉及細節，這是因為中國在歐洲最親密的貿易夥伴如匈牙利和希臘的抵制。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）在會後的記者招待會上表示，為表示我們對香港自治和民間社會的支持，我們已經同意由歐盟作出協調一致的回應。”

博雷利還表示，這將包括在歐洲聯盟範疇內採取的措施，以及在成員國本國能力範圍內採取的協調措施。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利還表示，歐盟各國政府也可以與香港當局審查其引渡協議、修改旅行建議、增加對香港學生的獎學金、或向香港人提供更多簽證。