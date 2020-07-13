中國江河滿小川患 專家警告小堤大災

針對長江流域今年出現大規模洪災，有專家直指，中國境內中小型河川沒有專責管理機構，且涉及利益衝突，導致管理混亂，容易成為高風險區域。專家並警告，未來更要小心出現“小堤大災”。

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據中央社今天報道稱，專家指中國中小河川乏管理風險高，當心小堤大災。該報道引述新京報消息，中國水利水電科學研究院前副總工程師程曉陶表示，目前中國有7大河川的流域設有專責管理機構，負責流域內的防洪規畫，協調上下游、城鄉之間的利害衝突關係。程曉陶指出，除了7大河川外，中國中小型河川都沒有專責的流域管理機構。而中小河川往往涉及多個行政區，並由地方政府負責管理，導致中小河川的防洪工程“許多不成體系”。

據程曉陶直指，中國中小型河川的堤防“大部分是土堤”，且上游缺少大型的控制性水庫。所以，今年的防洪壓力更多地體現在中小型河川上，使這些河川成為洪災“多發、重發的高風險區域”。程曉陶提醒，相關單位除要加強防守巡查、水文監測和洪水預報外，且要從加強對中小型河川治理力度等方面着手，防止出現“小堤大災”。

據中央社說，中國長江流域及華南6月以來連降豪雨，水位大漲，長江自洞庭湖口以下至出海口的水位，已全面高於警戒線。其中，鄱陽湖口一帶的水位更高於1998年長江洪災的水位，創下有紀錄以來的歷史新高。而不少中小型河川更出現潰堤的情況。