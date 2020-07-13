中國稱制裁美國國會中國委員會及數議員

針對美國宣布制裁中國涉疆官員一事，中國外交部發言人華春瑩周一表示，中方決定自即日起對美國“國會行政部門中國委員會”以及美國國務院國際宗教自由無任所大使布朗巴克、聯邦參議員盧比奧和克魯茲、聯邦眾議員史密斯實施相應制裁。

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據路透社今天報道說，中國外交部稱中方決定就涉疆問題對美國一機構及四名個人實施制裁。據華春瑩在外交部例行發布會上指出，新疆問題純屬中國內政，美方沒有權利沒有資格橫加干涉。並指出，美國向公民發出在華安全警告一事很明顯是“做賊心虛”。華春瑩說，“我們敦促美方立即撤銷有關的錯誤決定，停止任何干涉中國內政、損害中國利益的言行。中方將根據形勢發展作出進一步反應。”

據該報道，上周五，中國外交部新聞發言人趙立堅表示，中方決定對在涉疆問題上表現惡劣的美國機構和個人採取對等措施，並稱“有關的細節你很快就會知道”。

美國上周四宣布對包括一名中央政治局委員在內的四名中國官員實施制裁，指控他們嚴重侵犯維吾爾族穆斯林的人權。

美國國務院周六向美國公民發出警告，促其在中國“提高警覺”，因在當地被拘留和禁止出境等任意執法風險升高。對此華春瑩回應稱，一段時間以來美方肆意監控、盤查、甚至逮捕在美國的中國留學生和學者，動輒無端扣押中國留學生的電子設備，甚至進行有罪推定，公然羅織所謂從事間諜活動等荒謬的罪名，嚴重傷害了在美中國公民的正當合法的權益，也嚴重干擾和破壞了中美之間正常的人文交流。

據華春瑩說，“已經演化為赤裸裸的政治的迫害，不僅違背道義，也在自毀形象。”她稱，在此背景下美方發布上述的提醒，很明顯是做賊心虛，試圖為他在國內任意損害在美國中國公民的正當合法權益來尋找借口。路透社說，華春瑩指出，只要在中國遵守中國的法律法規，任何外國公民都無需有任何不必要的擔心和害怕。