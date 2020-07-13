中國自媒體忽刊三峽大壩已經儘力了文 引何新憂

中國自媒體“當代廣播站”發文稱，長江下游的洪水，三峽大壩也無力阻擋，並指三峽大壩“已經儘力了”，這次洪災它都“無能為力”，位於大壩下游的湖北省，農作物大面積被浸、水產養殖“就更別提了”。

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據蘋果日報今天報道，中國內地洪災“三峽大壩已經儘力了”，自媒體指：這一次也束手無策。據該報道，中國內地防汛形勢嚴峻，不少網民每日都看着三峽大壩的水位，官方雖宣稱大壩安全，還有很多空間蓄洪，但內地自媒體“當代廣播站”卻發表文章，指三峽大壩“已經儘力了”，這次洪災它都“無能為力”，位於大壩下游的湖北省，農作物大面積被浸、水產養殖“就更別提了”。

文章指出，面對今年的洪水，“三峽大壩這一次太難了”。文章指，三峽工程的益處主要集中在防洪、發電和航運方面，大壩確實可以擋住部份的洪水。據作者稱，2009年建成的三峽大壩，蓄水高175米，長約600餘公里，理論上可以蓄水393億立方米，“如果理論計算”，大壩的最大泄洪量可達每秒7.9萬立方米。“如果不考慮下游的承受能力，我覺得加大馬力，確實10至15天就差不多可以放光（水）的了”。

不過作者指出，目前長江中下游平原處於汛期，“三峽大壩不可能滿負荷全力放水”，而長江上游連續數星期下雨，大壩已將上游每秒5萬立方米的水量減至3.5萬立方米，“這才保住了下游”。可是，近日江西、安徽等地不停降雨，“真的不是三峽擋不住，而是百年來罕見強降雨”，更稱“降雨的地方是下游，三峽本領再大，也不能讓水倒着流”。

據當代廣播站文作者又計算，如果三峽大壩全線崩潰，“以百億為單位的水庫傾瀉，水流速度高達每小時100公里，5小時就能淹沒湖北江漢平原、荊州、宜昌等地區，10個小時洪水可以傾瀉到武漢，24小時可以到達南京”，這樣的損失將更加無法估量。

該報道稱，對於自媒體的觀點，部份網民認同，可是卻有網民批評作者放大防洪功能，卻忽視了因為要保持發電賺錢：“現在為了發電賺錢平時蓄水就達到滿庫狀態，然後雨季上游倒灌，下游泄洪成災！”亦有網民批評作者不說當局其他措施做得不好：“下游的自然生態破壞不說？”“大壩建好了，下游平緩了，但是江底平面增高了，頭痛醫頭腳痛醫腳，頭不痛了腳也不顧了。”

蘋果日報說，當局資料顯示，下午2時三峽大壩水位153.76米，超汛限水位超過8米，上游進入水庫的流量為秒3.6萬立方米，但泄洪速度則只有1.9萬立方米。