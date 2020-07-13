中美關係或續墜 傅瑩促中國主動出牌

據香港媒體報道稱，7月9日，中國公共外交協會聯合北京大學、中國人民大學主辦的視頻方式進行的論壇——中美智庫媒體視頻論壇舉行，出席視頻論壇的還包括中國外長王毅，美國著名外交家、前國務卿基辛格，澳大利亞前總理陸克文等人。中國資深外交官、外交部前副部長傅瑩認為，中美關係可能還不是最低谷。面對美方挑釁，中方應考慮“主動出牌”。消息沒有提及基辛格以及陸克文等人發言內容。

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據香港01報道稱，中美關係邁入“至暗時刻”，傅瑩：可能還不是最低谷。現在，中美關係確實進入建交以來一個十分困難的時刻，有人甚至說是“至暗時刻”。中國資深外交官、外交部前副部長傅瑩認為，可能還不是最低谷。她近日在中美智庫媒體視頻論壇上表示，面對美方挑釁，中方應考慮“主動出牌”。

據傅瑩在講話在講話中稱，觀察美國對華態度的演變趨勢，可以看到兩個方向上的推動力：一股力量以華盛頓右翼和鷹派為主導，把中美關係持續推向對抗，持續推動“脫鉤”，他們對中美關係政策發揮的作用都是減號，把中美關係往對抗的軌道上推，且毫不猶豫，不考慮後果。聽任這股力量發展下去的話，中美關係進入惡性競爭的軌道恐怕難以避免。所以，中方面臨著如何作出回應的問題。他們往這個方向推，我們和他反抗、鬥爭的過程中，實際是在加快這一走向和對抗的節奏。 另一股力量是相對理性的，不主張放棄“有限接觸”，督促中方修正自己。這個方向看似理性，但是順此發展下去，不能排除美方會持續提高要價，將經貿、科技領域的“合規”壓力外溢到政治和安全領域。

傅瑩表示，未來兩國是繼續在同一個全球體系內解決分歧，還是分道揚鑣、剝離成為兩個相對獨立且又彼此連接的體系，各行其是？如果出現後一種情況，那也就意味着全球化的終結和現存體系的瓦解。“我們經常聽到歐洲、日本等國家對出現‘中間地帶’表示擔心。”她說，大家都比較糾結，因為其他國家都不願看到中美分裂，不願世界分裂，不願選邊站隊。

傅瑩說，中美關係未來比較好的前景是形成“競合”關係，即大國良性競爭的新型關係，其中有競爭，但是可控，同時保持必要的合作。然而，目前美國官方層面這種意願比較弱。美國人非要說競爭，中國一開始不願意接受“競爭”的概念，希望主導面應該是合作，這是中國人希望的，這樣就能形成大國間的良性競爭關係。

“但問題在於，儘管中國有這樣的願望，我們面對的美國的政治決策者以及國會釋放的聲音是，他們不願意這樣去做。”傅瑩認為，“在今年美國大選結果出爐前的幾個月，美方對華態度很難有積極的改變。”

該報道稱，那中國怎麼辦？傅瑩認為中國需要對未來中美關係發展做認真思考和設計，主動提出能夠維護中國根本利益、能夠解決美方合理關切、同時也符合世界和平發展大方向的選擇和方案。為此，她提出四點建議：

第一，中方應該不僅僅對美方的挑釁做出被動回應，要考慮主動出牌，推動在關鍵領域坦誠對話，彼此真正傾聽，切實解決雙方合理關切。第二，剛才談到現在海上安全問題是比較令人擔心的。中國軍事力量、尤其是海軍成長比較快，必然會引起各方關注。大家都很關心中國海軍力量增長目的是什麼？你要在世界上發揮什麼樣的作用？所以，中國需要讓防衛政策和目標更加透明，尤其對海上的索求和利益邊界要更加清晰，使各方切實了解中國軍事安全的主張和底線，在此基礎上加強危機管控機制建設，避免發生誤判。第三，面對後疫情時期的世界，需要儘可能多地開展協商，協助各國解決問題，多做“加法”，多“賦能”，承擔合作型大國的責任。

第四，要增強中國的國際形象，樹立自己的形象意識，讓世界多了解中國的真實情況和中國人的想法。“我們有時聽到一些批評或說法容易憤怒，容易生氣，容易着急，其實這個很大程度上還是因為對中國的不了解，我覺得這方面還可以多做一些努力。”

據該報道，中國國務委員、外交部部長王毅在上述論壇上表示，中美關係面臨建交以來最嚴重的挑戰。美方一些人出於意識形態偏見，正不遺餘力把中國渲染成對手甚至敵人。