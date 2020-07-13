今祭劉曉波去世3周年

今天是諾貝爾和平獎得主劉曉波逝世3周年，他的友人組成的“曉波助瀾會”發出聲明，指劉曉波一定對失去言論自由的香港感到痛心，並認為他的事業會薪火相傳，道阻且長，卻是唯一的路。

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據中央社今天報道稱，劉曉波逝世3周年，友人指：他一定為香港現狀痛心。

13日是諾貝爾和平獎得主劉曉波逝世3周年，他的友人組成的“曉波助瀾會”發出聲明指出，從1989年起，紀念“六四”事件的燭光每年都出現在香港維多利亞公園，港人為了中國大陸的自由民主，不屈不撓、風雨無阻地吶喊了31年。然而在2020年的六四之夜，“共產恐懼已降臨香港。港人開始為自己的自由和前途吶喊”，指香港正在失去對言論自由的保障，恐怕連劉曉波都沒想到。

據聲明指，劉曉波一生的理想，是讓中國大陸民眾能像港人一樣有免於恐懼、免於禁言的自由，過上真正開放的生活；如今香港被摧殘至此，劉曉波一定也會痛心不已。聲明說，中美關係在“六四”後第8年恢復正常，中國也加入世界貿易組織，包括劉曉波在內的很多人曾認為，全球化和經濟高速發展能為中國帶來民主轉型的契機，而劉曉波2008年主持發布的“零八憲章”就是關注到這一期待。沒想到卻為他帶來囹圄之災，甚至付出生命。

據聲明認為，中美關係在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情後陷入冰點，中美脫鉤意味着中國和自由世界脫鉤，也意味着現代化轉型的中止，因此，他們對中國和平民主轉型的可能性，抱持“完全、極度的悲觀”。但聲明指出，在萬馬齊喑的時代，民間抗爭也未曾斷絕，而顛覆政權罪、“港區國安法”都將淪為“非法之法，榮光之罪”。而劉曉波一生奮鬥的事業仍會薪火相傳，需要更多中國人一起努力，“路漫漫而修遠，這是我們唯一的路”。

據中央社，劉曉波是中國著名學者和民運人士，1989年參加天安門學運後曾被以“反革命宣傳煽動罪”起訴，但法院以他說服學生撤離廣場為由，免除刑事處分。他在2008年起草提倡和平改革的“零八憲章”後，被以“煽動顛覆國家政權罪”判刑11年，2010年在囚期間獲得諾貝爾和平獎。2017年6月，劉曉波因身患肝癌末期獲準保外就醫，同年7月13日病逝，終年61歲。