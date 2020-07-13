傳統民主派初選紛紛告急本土派及政治素人當紅

一連兩日的民主派初選在12日落幕，總投票人數突破61萬，策畫這次投票的港大法律系學者戴耀廷形容這是香港國安法威嚇下港人再一次創造的“奇蹟”。戴錶示，投票結果今晚（13日）將會陸續出爐，他相信參選人會履行承諾，按初選結果參加、或不參加9月立法會選舉。

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綜合民主派分析，這次初選由投票安排到宣傳，本土年輕派無疑較佔優，多個傳統民主派在最後一日，紛紛告急救亡；本土派在周日下午拉票時，全面調整策略，以“路線之爭”定性初選是與傳統泛民、妥協派決戰。

傳統民主派由於被攻擊為“妥協派”，自昨午起紛紛告急，包括民主黨黃碧雲、公民黨李予信和鄭達鴻。黃碧雲稱民主派已沒條件分裂，不希望再看見謾罵和指控。

不少市民參與初選，是明知初選心儀的候選人有機會被DQ（被北京取消參選立法會資格）也要以選票表達對打壓的不滿，因此預料有機會被DQ的年輕抗爭派得票高，傳統民主派在此情況下，出線形勢不樂觀，其中九龍西民主黨黃碧雲被認定是高危墮馬族，她今天早段密密落區箍票，下午則獲該黨超區參選人之一的塗謹申站台撐場，黨內對其選情亦不樂觀，黃昨天拒評選情。黃稱倘民主派要在九西選區贏取4席，“需要一個很闊的光譜，無論是本土、激進一點的；或者是溫和的、喜歡理性務實的”，希望各光譜都有候選人出線初選。

新界西方面，雖然8隊中有6隊爭出線，但民主黨尹兆堅亦被認定有落馬危機，12日早上該黨人氣王超區參選人鄺俊宇及黨內少數抗爭派港島區許智峯亦雙雙空降葵芳，希望可最後搶救尹兆堅。工黨今屆只派吳敏兒在新西參選，唯一議會接班人亦恐失守，過往是新西立法會議員的李卓人今午亦會到葵芳為吳敏兒造勢，希望工黨能保住議會內僅余血脈。

公民黨派出兩名新人，東區區議員李予信和鄭達鴻分別參加超區及港島區初選。兩人昨同時宣布選情告急，多名公民黨元老到場協助拉票，包括吳靄儀、余若薇、梁家傑等，黨魁楊岳橋亦在網上直播為李予信拉票。

不過，有部分本土派瞄準傳統民主派。超區初選候選人、荃灣區議員岑敖暉昨在面書表示，初選是一場路線之爭，稱黃碧雲的宣傳內容包含“和勇不分”、“一齊衝”等溫和民主派的詞彙，但她沒解釋為何溫和派在此刻還有存在的理由和價值。