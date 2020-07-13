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劉曉波好友廖天琪稱如劉在生也會讚揚港人是智者勇者

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德國人權活動家庫納牧師與國際筆會和平委員會副主席廖天琪女士舉行劉曉波追思禮拜 2017年德國湯瑪士教堂
德國人權活動家庫納牧師與國際筆會和平委員會副主席廖天琪女士舉行劉曉波追思禮拜 2017年德國湯瑪士教堂 © 國際筆會和平委員會副主席 廖天琪
作者： 香港特約記者 甄樹基
1 分鐘

因涉及文字獄而被中共裁定煽動顛覆國家罪名監禁至病逝的2010年諾貝爾和平獎得主劉曉波，其好友廖天琪告訴蘋果日報，如果劉今天在生相信他也會說：“香港人，你們是智者、勇者，繼續你們捍衞自己權利和尊嚴的爭抗，世界站在你們這一邊，我也是你們最堅定的戰友。”

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根據報道，廖天琪和德國人權活動家羅蘭德‧庫納（Roland Kühne）牧師今日（13日）發起主會場設在德國西部肯彭市（Kempen）基督教托馬斯教堂的劉曉波逝世三周年紀念活動，全球網絡連線同時舉行紀念活動。電視系列片《河殤》總撰稿人蘇曉康、北京之春榮譽主編胡平等將會參加。此次會議將加入反對港版國安法，聲援與支持香港維護自由民主鬥爭的內容。

劉曉波生前好友野渡告訴蘋果日報：“現在是越來越無語的時代，曉波如果在生的話，上個月他就應該自由了。他所希望的一個民主中國是越來越看不見希望，他原來最關注的香港，他一直對香港抱有感情，畢竟每年六四燭光晚會，焦點也都在那裡。他絕對想像不到香港的局勢會發展成今天這樣！”

廖天琪為悼念劉曉波而特意在蘋果日報撰寫文章，內容提及2007年曉波在“我看回歸十年的香港”的文章中說：“香港回歸十年，對北京政權是榮耀，對港人卻是悲哀……但北京政權用溫水煮青蛙的方式蠶食着香港的自由，最明顯的例子就是香港的新聞自由。”廖的文章又指：“作為仍然生活在獨裁大陸的我，為每年‘六四’忌日閃亮在香江畔的燭光而感動，更為自2003年以來的爭取‘雙普選’、‘七一’大遊行而振奮……因為點燃這不滅燭火的，是港人珍惜自由、維護正義和反抗暴政的良知。”

她說：“讀到曉波這段話，再看看今日香港在中國‘港區國安法’的凌辱、壓迫下的喘息呼喊，令人扼腕。13年前曉波就說：‘普通港人才是政治智慧和道義精神的富有者’，那麼今天，他會說：‘香港人，你們是智者、勇者，繼續你們捍衞自己權利和尊嚴的爭抗，世界站在你們這一邊，我也是你們最堅定的戰友。’”

報道指，劉曉波生前憂心中國政治，亦對八九學運有無限內疚及遺憾。他曾對記者說，香港每年的六四燭光晚會讓他十分動容，希望有一天能夠到香港維園，和港人一起點起燭光，映照全世界。

劉的生前好友野渡說：“（相信）他絕對想像不到香港的局勢會發展成今天這樣！”就香港多個民間團體及政黨曾在銅鑼灣時代廣場擺放劉曉波銅像，供民眾獻花悼念，但隨着港版國安法通過，這些悼念活動在舉辦上也變得越來越困難。野渡說：“我們都注意到了，它（中國政府）把整個體系移植到香港，這也是讓我們所恐懼的，讓香港現在和將來面臨同樣的恐懼！”縱然局勢艱辛，但如曉波生前一直寄語外界，“未來自由中國在民間”，並說：“我相信他看到香港社會自由的喪失，但同時也會看到香港民間社會的抗爭行動。”

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