劉曉波好友廖天琪稱如劉在生也會讚揚港人是智者勇者

因涉及文字獄而被中共裁定煽動顛覆國家罪名監禁至病逝的2010年諾貝爾和平獎得主劉曉波，其好友廖天琪告訴蘋果日報，如果劉今天在生相信他也會說：“香港人，你們是智者、勇者，繼續你們捍衞自己權利和尊嚴的爭抗，世界站在你們這一邊，我也是你們最堅定的戰友。”

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根據報道，廖天琪和德國人權活動家羅蘭德‧庫納（Roland Kühne）牧師今日（13日）發起主會場設在德國西部肯彭市（Kempen）基督教托馬斯教堂的劉曉波逝世三周年紀念活動，全球網絡連線同時舉行紀念活動。電視系列片《河殤》總撰稿人蘇曉康、北京之春榮譽主編胡平等將會參加。此次會議將加入反對港版國安法，聲援與支持香港維護自由民主鬥爭的內容。

劉曉波生前好友野渡告訴蘋果日報：“現在是越來越無語的時代，曉波如果在生的話，上個月他就應該自由了。他所希望的一個民主中國是越來越看不見希望，他原來最關注的香港，他一直對香港抱有感情，畢竟每年六四燭光晚會，焦點也都在那裡。他絕對想像不到香港的局勢會發展成今天這樣！”

廖天琪為悼念劉曉波而特意在蘋果日報撰寫文章，內容提及2007年曉波在“我看回歸十年的香港”的文章中說：“香港回歸十年，對北京政權是榮耀，對港人卻是悲哀……但北京政權用溫水煮青蛙的方式蠶食着香港的自由，最明顯的例子就是香港的新聞自由。”廖的文章又指：“作為仍然生活在獨裁大陸的我，為每年‘六四’忌日閃亮在香江畔的燭光而感動，更為自2003年以來的爭取‘雙普選’、‘七一’大遊行而振奮……因為點燃這不滅燭火的，是港人珍惜自由、維護正義和反抗暴政的良知。”

她說：“讀到曉波這段話，再看看今日香港在中國‘港區國安法’的凌辱、壓迫下的喘息呼喊，令人扼腕。13年前曉波就說：‘普通港人才是政治智慧和道義精神的富有者’，那麼今天，他會說：‘香港人，你們是智者、勇者，繼續你們捍衞自己權利和尊嚴的爭抗，世界站在你們這一邊，我也是你們最堅定的戰友。’”

報道指，劉曉波生前憂心中國政治，亦對八九學運有無限內疚及遺憾。他曾對記者說，香港每年的六四燭光晚會讓他十分動容，希望有一天能夠到香港維園，和港人一起點起燭光，映照全世界。

劉的生前好友野渡說：“（相信）他絕對想像不到香港的局勢會發展成今天這樣！”就香港多個民間團體及政黨曾在銅鑼灣時代廣場擺放劉曉波銅像，供民眾獻花悼念，但隨着港版國安法通過，這些悼念活動在舉辦上也變得越來越困難。野渡說：“我們都注意到了，它（中國政府）把整個體系移植到香港，這也是讓我們所恐懼的，讓香港現在和將來面臨同樣的恐懼！”縱然局勢艱辛，但如曉波生前一直寄語外界，“未來自由中國在民間”，並說：“我相信他看到香港社會自由的喪失，但同時也會看到香港民間社會的抗爭行動。”