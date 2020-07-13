拒絕陳菊出任監察院長國民黨發動群眾明天強力抗爭

台灣立法院明天將對監察院長被提名人陳菊進行資格審查，國民黨團總召林為洲今天重申拒絕酬庸名單，國民黨中央發出動員令，號召群眾明天前往立法院抗議，要求撤回提名。立法院今天則提升了維安層級，嚴密程度前所未見，警政署出動保一、保四、保五超過一千名警力維護立法院、行政院、總統府和總統官邸，台北政壇呈現山雨欲來風滿樓的態勢。

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國民黨主席江啟臣和黨籍立委昨天在臉書共同發出「拒絕新東廠，全民一起向民進黨表示反對」的影片，向民眾喊話，如果認為監察院不該成為東廠，就拿起電話打去總統府和民進黨黨部，反對提名。

高雄市議會七三一氣爆調查小組召集人、市議員陳麗娜今天上午與國民黨幹部到監察院陳情，要求立即約詢陳菊，釐清她在氣爆善款不當使用案中的角色及疏失；呼籲陳菊在爭議釐清前應自行退出監察院長提名，以免晚節不保。

立院訂本周五行使監院人事同意權投票，國民黨立院黨團已經定調強力杯葛，目前對策略和戰術都保密到家。據了解，國民黨團打算在立院內，文攻、武攻並行，並號召上街「內外夾擊」，訴諸輿論。

因應國民黨的強力抗爭，立法院的維安，今天提高到前所未見的嚴密程度。除了拒發單日記者採訪證，嚴格控管人員出入；警方特別在議場周維的屋頂制高點也部署了警力，國民黨團嘲諷說，「國民黨團保證不會從空中垂降，保六可以安心撤掉屋頂警力」！

明天起到十六日，監委被提名人將到立法院報告，已有團體號召群眾，明天在立法院外面集合，阻擋監委被提名人進入立法院。藍營立委也將在立法院內部阻撓程序進行，內外夾攻，極可能發生衝突。