新疆維吾爾人：中國宣布制裁美國議員和官員

中國外交部周一宣布，即日起對三名美國共和黨議員和美國國務院一官員實施制裁。

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中國外交部周一宣布，即日起對美國國務院國際宗教自由巡迴大使布朗巴克（Sam Brownback）、美國參議員盧比奧（Marco Rubio）、克魯茲（Ted Cruz），美國眾議員史密斯（Chris Smith）實施相應制裁。

據《環球時報》報道，發言人華春瑩7月13日在記者會上宣布了上述消息。不過，她沒有透露有關制裁的更多細節。

美國財政部上周宣布，對中國新疆四名高官與新疆公安廳實施制裁，因為他們“嚴重侵犯新疆少數民族的人權”。中國外交部隨後對此強烈譴責，並稱將對在涉疆問題表現惡劣的美國機構和個人採取對等制裁措施。

華春瑩表示，新疆事務純屬中國內政，美國沒有權力、沒有資格橫加干涉。中國政府捍衛國家主權安全發展利益的決心堅定不移，打擊暴恐勢力、分裂勢力、宗教極端勢力的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉新疆事務和中國內政的決心堅定不移。

她說：“我們敦促美方立即撤銷有關的錯誤決定，停止任何干涉中國內政、損害中國利益的言行。中方將根據形勢發展作出進一步反應。”

華春瑩還表示：“已經演化為赤裸裸的政治的迫害，不僅違背道義，也在自毀形象。”

另一方面，美國國務院上周向美國公民發出警告，促其在中國“提高警覺”，因在當地被拘留和禁止出境等任意執法的風險升高。

華春瑩7月13日也對此回應，稱一段時間以來美方肆意監控、盤查、甚至逮捕在美國的中國留學生和學者，動輒無端扣押中國留學生的電子設備，甚至進行有罪推定，公然羅織所謂從事間諜活動等荒謬的罪名，嚴重傷害了在美中國公民的正當合法的權益，也嚴重干擾和破壞了中美之間正常的人文交流。

華春瑩強調，在此背景下美方發布上述的提醒，很明顯是做賊心虛，試圖為它在國內任意損害在美國中國公民的正當合法權益來尋找借口。

她並說，只要在中國遵守中國的法律法規，任何外國公民都無需有任何不必要的擔心和害怕。