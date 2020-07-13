李克強憂中國國內外經濟嚴峻

中國總理李克強周一主持召開經濟形勢專家和企業家座談會指出，今年疫情衝擊和世界經濟衰退對中國經濟影響前所未有，國內外形勢依然嚴竣；中國要堅持積極的財政政策，穩健的貨幣政策和就業優先政策，要穩住經濟基本盤，努力完成全年發展目標任務。

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據路透社今天報道稱，李克強稱疫情衝擊和世界經濟衰退影響前所未有，國內外形勢依然嚴竣。該報道引述中央人民廣播電台消息，李克強指出，近來經濟呈現恢復性增長勢頭，表現出逐步回穩態勢。但國內外形勢依然嚴峻，要做好繼續打硬仗的準備，做好疫情常態化防控，圍繞六穩六保全面落實紓困和激發市場活力的政策，更大力度推進改革開放。

李克強指出，要堅持積極的財政政策、穩健的貨幣政策和就業優先政策，增強宏觀政策實施實效性，對企業更大規模減稅降費讓利。今年通過改革建立了新增財政資金直達基層機制，要確保儘快見效惠企利民，發展普惠金融，增加信貸投放，降低融資成本，幫助大學畢業生返鄉農民工等就業。

據報道，中國將於周二公布上半年貿易數據，周四公布上半年投資消費等宏觀數據。路透綜合逾30家機構預測中值顯示，隨着疫情管控放鬆與復工復產的推進，海外經濟顯現復蘇跡象，料帶動中國6月以美元計價出口和進口同比降幅雙雙收窄。