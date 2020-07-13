梁振英點名蘋果日報無視國安法繼續“反中”

經常在傳媒及社交媒體對香港事務指指點點的前香港特首、現全國政協副主席梁振英12日說，國安法生效後，蘋果日報仍繼續反對中國。

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香港國安法7月1日正式實施，整個立法過程卻一直秘密進行，不少香港及國際傳媒形容新法終結一國兩制。一直支持訂立港版國安法的梁振英於港台節目《給香港的信》中反駁所謂一國兩制已名存實亡的指控，質疑香港有人濫用高度自治成為顛覆基地，更點名壹傳媒創辦人黎智英及蘋果日報，指法例生效後，反對派及蘋果仍繼續反對中國。

香港科技大學社會科學部副教授成名指，從近期建制派言論觀察，顯示北京試圖營造緩和氣氛，“不想太過高調，如果立法之後即刻取締蘋果，一定令集體恐慌很大，引發危機”。但北京同樣不想國安法阻嚇性消失，故續對批評聲音施壓，梁點名蘋果正是“雙軌並行”策略，令不聽話的傳媒繼續感受到壓力。

梁指雖然有人質疑為何由人大繞過立會立法，但根據基本法附件三，全國性法律可在港公布及實施，故國安法沒違反基本法和中英聯合聲明。他引述美國眾議院議長佩洛西言論指香港非完全自治，如中央無視一國兩制，可直接把內地國安法在港實施，毋須另立法例。

梁又提到港版國安法生效後，反對派及蘋果像以前一樣繼續吵鬧和反對中國，又提及壹傳媒創辦人黎智英，指黎自視為民主運動領導者，聲稱是國安法目標。對於民主派人士稱沒普選前不能接受23條立法，梁認為香港主權移交後一直沒履行國家安全義務，而近年威脅越來越大，令內地感憂慮及緊張，質疑香港濫用高度自治，成為顛覆基地。