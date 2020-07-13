沖繩美軍基地出現新冠感染者近百

日本官房長官菅義偉在13日的記者會上，在談及沖繩縣美軍基地相繼出現新冠感染者一事指出：在日美軍的感染者人數、感染者所在的設施、區域等必要的信息，正在從美國方面及時獲取信息。據悉，從3月以後沖繩縣的美軍相關者有98人感染。

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菅義偉指出，根據在日美軍所提供的有關沖繩縣的信息，在普天間機場(宜野灣市)有39人感染，漢森軍營（金武町等）有22人感染，在美軍牧港補給地區(浦添市)1人感染。根據日美聯合委員會的共識，在與美軍內的醫療機構和本地保健所之間，包含感染者的行動履歷的追蹤等，將共享必要要的信息。

進入7月以後，不斷發生美軍相關人士感染新冠。

另據報道：根據美軍方面的消息，在普天間機場，又發現32名新的感染者，從7月7日開始，在沖繩的美國海軍陸戰隊共有94人感染，從3月以後沖繩縣的美軍相關者有98人感染，發生集體感染的普天間機場共有71人感染。

沖繩縣並沒有把美軍相關人員計入縣內感染人數。

沖繩縣方面透露稱，駐沖繩美軍最高長官、沖繩地區協調官Stacy Clardy11日與沖繩縣知事玉城Denny舉行電話會談，告知“關於普天間機場和漢森軍營，已採取了關閉措施”。

玉成知事在11日的記者會上指出：受到了很大的衝擊，美軍相關者在短期內出現很多感染者，不能不對到目前為止的感染美軍的防止感染的對此抱有強烈的疑問。