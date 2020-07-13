洪訊威脅帶動豬肉價格攀升

中國農業農村部官員今天表示，全國豬肉價格6月以來已連續6周上漲，原因除季節性上漲、新冠肺炎疫情回穩外，南方洪災也帶動部分地區豬肉價格上漲，湖北、江西等洪災較嚴重省分尤其明顯。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道說，中國洪災副作用：帶動豬肉價格上漲。該報道引述中新社消息，去年一路大漲的中國豬肉價格，今年2月起隨着生豬產能恢復及新冠肺炎疫情影響，連續3個月下降。但進入6月，豬肉價格又告回升，7月第2周官方監測價格已達每公斤人民幣53.15元，是連續6周上漲，累計漲幅達15.6%。

該報道稱，但與2月中旬的最高峰59.64元相較，7月第2周的價格仍相對較低。

據農業農村部畜牧獸醫局二級巡視員辛國昌指出，中國南方洪災是近期豬肉價格上漲的“很重要的推動因素”。其中，湖北、江西、湖南、廣東、福建等降雨較多的省分，豬肉價格在全國都名列前茅。