港府承認疫情已“有些失控”專家籲收緊措施至疫初水平

香港第三波疫情加劇，昨（12日）新增38宗確診，其中30宗本地個案遍布港九新界，源頭不明個案共14宗為單日最高，患者散落11條屋邨，至少5個群組繼續爆疫；源頭不明個案逾四成涉食肆、酒吧或聚會。

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衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，個案遍布多區及各行各業，承認疫情“有些失控”，倘市民鬆懈，可幾何式上升。張竹君並且呼籲市民減少外出聚會。

對過去9日源頭不明個案占本地及其相關個案近27%，有專家認為顯示病毒滲透社區，難追蹤密切接觸者，引致爆發風險很大，建議儘快收緊限制社交距離措施至3月水平。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，港府至昨天未採取進一步防疫措施，在未試圖控制局面下難形容疫情失控，“如果不控制疫情就會失控”，建議除全民戴口罩、注意手部衛生，要大幅增加人手，提升接觸者追蹤能力，儘快截斷社區傳播鏈。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為不明源頭確診者比例相當高，顯示病毒滲透社區，而該批源頭不明個案難以追蹤密切接觸者，引起爆發風險很大，建議港府集中資源截斷傳播鏈，包括儘快收緊限制社交距離措施至3月水平。他指出，如社區疫情發展到一發不可收拾的地步，醫管局床位很快爆滿，檢疫中心亦被“壓垮”；他說雖然目前老人院收緊探訪措施，但社區仍有不少長者，不能排除源頭不明個案會令其他長者染疫。

多個群組持續爆疫，佐敦新發茶餐廳群組再多兩名食客確診，其中一名63歲男子為的士司機；彬記粥面美食多3人染疫。撇除上述兩群組，昨另有6名確診者曾光顧食肆或酒吧或聚會，其中4人曾飲茶，當中一名48歲女子曾光顧早前有職員確診的慈雲山中心翠河餐廳，一名48歲男子7月1日深夜獨自到尖沙嘴一酒吧消遣，但忘記店名。上環聚點坊點心專門店3人初步確診，包括點心師傅、老闆及其妻。

另外，慈雲山“港泰護老中心有限公司”繼29名院友、7名職員及1名院友家屬染疫，昨多兩名院友及一名曾在門口探望67歲染疫妻子的88歲翁初步確診。一名95歲確診女院友目前情況危殆，她沒長期病患，起初沒病徵，入院翌日轉差。

港大微生物學系講座教授袁國勇認為，今波疫情與食肆有莫大關係，市民在夏天吃凍食、喝凍飲，廚房內廚師未必戴口罩，口水染在食物，“凍的食物不會殺病毒”，病毒亦可透過侍應收拾帶病者的餐具，交叉感染其他食客。